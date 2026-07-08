Новый Peugeot 408 уже в Украине: объявлены официальные цены и комплектации

По словам Peugeot, новинка создана для водителей, которые не хотят идти на компромисс между повседневной практичностью и яркими эмоциями от вождения.

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Дизайн, пробуждающий эмоции: новая световая подпись и смелые акценты

Внешний вид обновленного Peugeot 408 стал еще более выразительным и смелым. Основные изменения сосредоточены в передней части кузова, где дизайнеры полностью переработали решетку радиатора. Теперь в ее центре расположен новый логотип французского бренда с подсветкой.

Передний бампер получил массивные черно-глянцевые элементы, которые интегрируют оптику и создают целостный, стремительный силуэт с премиальным шармом. Ключевым акцентом обновления стали фирменные дневные LED-огни, выполненные в форме тройных "следов когтей". Задняя часть кузова также претерпела эксклюзивные изменения и стала первой в линейке с таким оформлением.

Наклонные тройные LED-штрихи задних фонарей теперь переходят на крышку багажника, а между ними установлен уникальный черный полупрозрачный элемент с подсвеченной надписью "PEUGEOT". Палитру цветов кузова пополнил новый эффектный оттенок – очень насыщенный и яркий зеленый цвет Flare Green.

Динамика и технологии: мощный турбодвигатель и классический 8-ступенчатый "автомат"

Для украинского рынка новый Peugeot 408 предлагается с проверенным бензиновым двигателем 1.6 PureTech. Благодаря непосредственному впрыску топлива, турбонаддуву с интеркулером и системе регулирования фаз газораспределения этот силовой агрегат развивает мощность 215 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от Aisin. Разгон до первой сотни занимает 7,9 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км/ч. При этом заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет всего 7 литров на 100 километров.

Высокий уровень безопасности обеспечивает пакет ассистентов Drive Assist Pack Plus. Он включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в полосе движения, мониторинг "мертвых" зон, распознавание знаков ограничения скорости и предупреждение о перекрестном движении сзади. Кроме того, комплекс включает камеры кругового обзора на 360 градусов, передние и задние парковочные датчики, а также фирменную сигнализацию.

Создан для жизни: просторный фастбэк с вместительным багажником

Несмотря на акцент на спортивном дизайне, Peugeot 408 остается очень практичным семейным автомобилем. Благодаря значительной колесной базе длиной 2787 миллиметров инженерам удалось создать просторный салон с большим запасом места для ног пассажиров заднего ряда.

Кузов типа "фастбэк" сочетает стремительный наклон крыши с отличным доступом к багажному отделению через большие подъемные двери. Стандартный объем багажника составляет 508 литров. Благодаря раздельной конструкции заднего сиденья пространство можно мгновенно трансформировать под различные нужды, увеличив полезный объем до 1583 литров для перевозки габаритного багажа.

Комплектации Allure и GT: в чем разница?

Украинские покупатели могут выбирать между двумя версиями модели:

Allure – базовая, но богатая по уровню оснащения комплектация. Она включает фирменную концепцию организации пространства водителя i-Cockpit® с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой i-Connect. Также присутствуют двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, пакет систем помощи Drive Assist и камеры 360°. Цена версии Allure начинается от 1 374 700 гривен.

GT – топовая комплектация с акцентом на максимальный комфорт и технологичность. Эта версия дополнительно оснащена интеллектуальными матричными фарами, цифровой 3D-панелью приборов, расширенной мультимедийной системой с навигацией, а также багажником с электроприводом. Салон отделан алькантарой, добавлен спортивный пакет Driver Sport Pack и полный комплекс систем помощи Drive Assist Plus. Передние сиденья оснащены электрорегулировкой, памятью настроек и функцией 8-зонного массажа. Стоимость комплектации GT составляет от 1 586 000 гривен.

В качестве дополнительных опций для версии GT доступны премиальная аудиосистема FOCAL с 10 динамиками, стеклянный люк с электроприводом, функция бесконтактного открытия багажника с помощью датчика под бампером, а также фирменные цвета кузова типа "металлик" или "перламутр". Отмечается, что первые партии автомобилей уже поступили в Украину и находятся на складах официального импортера и дилеров.