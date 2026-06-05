Новий Subaru Forester має перші серйозні проблеми: компанія відкликає модель

Подібний дефект становить серйозну загрозу безпеці дорожнього руху й створює аварійну ситуацію для водіїв транспортних засобів, які рухаються позаду, зазначає Carscoops. Розслідування інциденту розпочалося в лютому після того, як до компанії надійшло перше повідомлення про відрив скла даху.

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Фахівці бренду швидко встановили, що підприємство-постачальник виготовило партію автомобільних вузлів без належного нанесення спеціального клейового складу. Цей клей призначений для міцного зчеплення скляної панелі з розсувною рамою підіймального механізму. Загалом до технічного відділу Subaru надійшло три офіційні звіти про подібні проблеми, проте інформації про аварії чи травмування людей наразі не зафіксовано.

Обсяг відкликання та уражені модифікації автомобілів

За офіційними даними виробника, під сервісну кампанію підпадає загалом 69 663 транспортні засоби. Інженери зазначають, що адгезія між склом та металевою рамою погіршується поступово під впливом експлуатаційних навантажень і часу. Загальний обсяг відкликання розподілений між двома модифікаціями кросовера:

Subaru Forester: 65 656 автомобілів, які були зібрані у період з 19 червня 2025 року по 13 березня 2026 року;

Subaru Forester Hybrid: 4007 автомобілів, випущених з 20 лютого 2026 року по 17 травня 2026 року.

Згідно з попередніми розрахунками аналітиків компанії, безпосередній заводський брак клейового шару може бути присутнім приблизно у 2,9 відсотка від усіх відкликаних кросоверів. Це означає, що реальний дефект конструкції мають близько двох тисяч автівок.

Процедура виправлення дефекту