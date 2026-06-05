Укр
Ру

Новый Subaru Forester имеет первые серьезные проблемы: компания отзывает модель

Японский автопроизводитель официально объявил о начале масштабной отзывной кампании популярных кроссоверов Forester и Forester Hybrid 2026 модельного года. Причиной проведения сервисной акции стала выявленная техническая неисправность, из-за которой стеклянная панель панорамной крыши может полностью отсоединиться от конструкции непосредственно во время движения автомобиля.
Новый Subaru Forester имеет масштабный дефект: у кроссовера на скорости может отлететь люк

ФОТО: Subaru|

Subaru Forester

Данила Северенчук
logo5 июня, 16:10
logo0
logo0 мин

Подобный дефект представляет серьезную угрозу безопасности дорожного движения и создает аварийную ситуацию для водителей транспортных средств, которые движутся позади, отмечает Carscoops. Расследование инцидента началось в феврале после того, как в компанию поступило первое сообщение об отрыве стекла крыши.

Читайте также: Тайфун остановил автозаводы в Японии: Toyota и Suzuki перестали выпускать автомобили

Специалисты бренда быстро установили, что предприятие-поставщик изготовило партию автомобильных узлов без надлежащего нанесения специального клеевого состава. Этот клей предназначен для прочного сцепления стеклянной панели с раздвижной рамой подъемного механизма. Всего в технический отдел Subaru поступило три официальных отчета о подобных проблемах, однако информации об авариях или травмировании людей пока не зафиксировано.

Объем отзыва и пораженные модификации автомобилей

По официальным данным производителя, под сервисную кампанию подпадает всего 69 663 транспортных средства. Инженеры отмечают, что адгезия между стеклом и металлической рамой ухудшается постепенно под влиянием эксплуатационных нагрузок и времени. Общий объем отзыва распределен между двумя модификациями кроссовера:

  • Subaru Forester: 65 656 автомобилей, которые были собраны в период с 19 июня 2025 года по 13 марта 2026 года;
  • Subaru Forester Hybrid: 4007 автомобилей, выпущенных с 20 февраля 2026 года по 17 мая 2026 года.

Согласно предварительным расчетам аналитиков компании, непосредственный заводской брак клеевого слоя может присутствовать примерно у 2,9 процента от всех отозванных кроссоверов. Это означает, что реальный дефект конструкции имеют около двух тысяч автомобилей.

Процедура исправления дефекта

  • Руководство Subaru планирует официально проинформировать всех владельцев транспортных средств о необходимости посетить сервисные центры до 24 июля. Все официальные дилеры марки получили четкие инструкции относительно дальнейших действий.
  • В рамках отзыва специалисты проведут тщательную инспекцию качества крепления стеклянных панелей.
  • В случае выявления недостаточной прочности или полного отсутствия клеевого слоя, сервисные центры выполнят бесплатную замену всего узла крыши. Все работы по проверке и монтажу новых деталей будут проведены полностью за счет автопроизводителя.
#Новости #Forester #Автособытие #Фото #Б/у автомобили #США #Aвтофанаты #Subaru #Aвтоновинки