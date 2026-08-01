Новий український бронетранспортер OWL-APC допустили до експлуатації у військах

Однією з головних особливостей новинки став максимальний для машин цього класу рівень протимінного захисту. Є чимало й інших гарних напрацювань та інженерних рішень.

У компанії MAC HUB повідомили, що бронетранспортер уже завершив повний цикл державних випробувань та отримав необхідні коди для експлуатації у війську. За словами розробників, найближчим часом перші машини вирушать виконувати бойові завдання.

Після випробувань – до бойових підрозділів

OWL-APC став другою моделлю сімейства OWL. Якщо MAC OWL належить до класу броньованих автомобілів, то новинка є повноцінним бронетранспортером.

Таким чином платформа перетворюється на серійну лінійку військової техніки, здатну виконувати різні завдання – від перевезення особового складу до роботи безпосередньо в зоні бойових дій.

Максимальний протимінний захист та бойовий модуль

Найважливішою перевагою OWL-APC виробник називає відповідність стандарту Stanag 4569 Level 4a/4b, що забезпечує один із найвищих рівнів захисту від підриву на мінах і саморобних вибухових пристроях.

Тут система повного приводу, незалежна підвіска, посилене шасі та 430 кінських сил під капотом. Фото: MAC HUB

Машина також оснащена дистанційно керованою бойовою туреллю українського виробництва, а її електроніка побудована з використанням сучасних цифрових систем та елементів штучного інтелекту.

Що відомо про характеристики бронетранспортера

Бронетранспортер отримав 6-циліндровий турбодизель Cummins об'ємом 8,9 літра потужністю 450 к.с., автоматичну шестиступеневу коробку передач Allison та постійний повний привід із двоступеневою роздавальною коробкою ZF.

Екіпаж становить дві особи, а десантне відділення залежно від конфігурації вміщує шість або вісім військовослужбовців.

Споряджена маса машини сягає 14,2 т, максимальна швидкість на шосе – до 100 км/год, а запас ходу становить до 1000 км дорогою з твердим покриттям.

Розробники також заявляють про можливість експлуатації бронетранспортера за температур від -40 до +55 °C та на висотах понад 5 тис. метрів.