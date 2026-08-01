Новый украинский бронетранспортер OWL-APC допущен к эксплуатации в войсках

Одной из главных особенностей новинки стал максимальный для машин этого класса уровень противоминной защиты. Есть немало и других хороших разработок и инженерных решений.

В компании MAC HUB сообщили, что бронетранспортер уже завершил полный цикл государственных испытаний и получил необходимые коды для эксплуатации в армии. По словам разработчиков, в ближайшее время первые машины отправятся выполнять боевые задания.

После испытаний – в боевые подразделения

OWL-APC стал второй моделью семейства OWL. Если MAC OWL относится к классу бронированных автомобилей, то новинка является полноценным бронетранспортером.

Таким образом, платформа превращается в серийную линейку военной техники, способную выполнять различные задачи – от перевозки личного состава к работе прямо в зоне боевых действий.

Максимальная противоминная защита и боевой модуль

Важнейшим преимуществом OWL-APC производитель называет соответствие стандарту Stanag 4569 Level 4a/4b, что обеспечивает один из самых высоких уровней защиты от взрыва на минах и самодельных взрывных устройствах.

Здесь система полного привода, независимая подвеска, усиленное шасси и 430 лошадиных сил под капотом. Фото: MAC HUB

Машина также оснащена дистанционно управляемой боевой турелью украинского производства, ее электроника построена с использованием современных цифровых систем и элементов искусственного интеллекта.

Что известно о характеристиках бронетранспортера

Бронетранспортер получил 6-цилиндровый турбодизель Cummins объемом 8,9 литра мощностью 450 л.с., автоматическую шестиступенчатую коробку передач Allison и постоянный полный привод с двухступенчатой раздаточной коробкой ZF.

Экипаж составляет два человека, а десантное отделение в зависимости от конфигурации вмещает шесть или восемь военнослужащих.

Снаряженная масса машины достигает 14,2 т, максимальная скорость на шоссе – до 100 км/ч, а запас хода составляет до 1000 км по дороге с твердым покрытием.

Разработчики также заявляют о возможности эксплуатации бронетранспортера при температуре от -40 до +55 °C и на высотах более 5 тыс. метров.