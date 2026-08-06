Новий український НРК "Вулкан" може їхати навіть після втрати двох гусениць

Українські розробники представили новий наземний роботизований комплекс (НРК) "Вулкан", створений для логістичних місій, евакуації вантажів і виконання спеціальних завдань у прифронтовій зоні.

Незвична конструкція ходової частини дозволяє машині зберігати рухливість навіть після серйозних пошкоджень. Коротко про особливості машини йдеться в релізі на профільному сайті Defender Media.

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Чотири гусениці замість двох

Головною особливістю "Вулкана" стала чотиригусенична схема. Кожна гусениця має власний електропривід, тому вихід з ладу одного або навіть двох рушіїв не обов'язково означає втрату мобільності. За даними виробника, робот здатен продовжувати рух навіть після втрати двох гусениць, якщо вони розташовані по діагоналі.

Таке рішення підвищує живучість платформи під час виконання бойових завдань, коли пошкодження ходової частини є одним із найпоширеніших ризиків.

До 100 кілометрів без підзарядки

Максимальна швидкість НРК становить щонайменше 15 км/год, а запас ходу на ущільненому ґрунті досягає 100 км.

Конструктори також відмовилися від пружинної підвіски. Жорстке шасі забезпечує стабільнішу платформу для майбутнього встановлення дистанційно керованих бойових модулів, над інтеграцією яких уже працюють.

Трикутна конфігурація гусеничної 4-точкової ходової "Вулкана" не нова, запозичена з цивільного сектора, але у сегменті українських НРК така конструкція використана вперше і дуже вдало. Фото: надано виробником

Паралельно розробляється нижча модифікація "Вулкана". Вона збереже нинішній дорожній просвіт, але матиме менший силует по висоті, що ускладнить її виявлення на полі бою.



Зв'язок одразу кількома каналами

Для керування комплекс використовує комбіновану систему зв'язку. Передача команд і відео здійснюється через Starlink, LTE та ELRS, що дозволяє зберігати керованість навіть за втрати одного з каналів.

До комплекту постачання входять чотири зарядні пристрої, запасні частини, апарель, фаркопф та двовісний тентований причіп, який дає змогу перевозити сам комплекс або додатковий вантаж.

Основні характеристики НРК "Вулкан":

тип – наземний роботизований логістичний комплекс;

ходова частина – чотири незалежні гусениці;

привід – окремий електродвигун на кожну гусеницю;

максимальна швидкість – не менше 15 км/год;

запас ходу – до 100 км;

вантажність – не вказано

потужність батареї – не вказано

силовий потенціал електродвигунів – не вказано

керування – дистанційне;

канали зв'язку – Starlink, LTE, ELRS;

особливість – здатність продовжувати рух після втрати двох гусениць (за певної схеми пошкодження);

перспективне оснащення – дистанційно керовані бойові модулі.

Що відомо про виробника

Назву компанії-розробника наразі не розголошують з міркувань безпеки.

Це вже стало типовою практикою для українських виробників наземних роботизованих комплексів, що працюють на замовлення Сил оборони та не афішують виробничі майданчики.