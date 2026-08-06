Новый украинский НРК "Вулкан" может ехать даже после потери двух гусениц

Украинские разработчики представили новый наземный роботизированный комплекс (НРК) "Вулкан", созданный для логистических миссий, эвакуации грузов и выполнения специальных задач в прифронтовой зоне.

Необычная конструкция ходовой части позволяет машине сохранять подвижность даже после серьезных повреждений. Кратко об особенностях машины говорится в релизе на профильном сайте Defender Media.

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Четыре гусеницы вместо двух

Главной особенностью "Вулкана" стала четырехгусеничная схема. Каждая гусеница имеет свой электропривод, поэтому выход из строя одного или даже двух движителей не обязательно означает потерю мобильности. По данным производителя, робот способен продолжать движение даже после потери двух гусениц, если они расположены по диагонали.

Такое решение повышает живучесть платформы при выполнении боевых задач, когда повреждение ходовой части является одним из наиболее распространенных рисков.

До 100 км без подзарядки

Максимальная скорость НРК составляет не менее 15 км/ч, а запас хода на уплотненной почве достигает 100 км.

Конструкторы тоже отказались от пружинной подвески. Жесткое шасси обеспечивает более стабильную платформу для будущей установки дистанционно управляемых боевых модулей, над интеграцией которых уже работают.

Треугольная конфигурация гусеничной 4-точечной ходовой "Вулкана" не нова, заимствована из гражданского сектора, но в сегменте украинских НРК такая конструкция использована впервые и очень удачно. Фото: предоставлено производителем

Параллельно разрабатывается более низкая модификация "Вулкана". Она сохранит нынешний дорожный просвет, но будет иметь меньший силуэт по высоте, что усложнит ее обнаружение на поле боя.



Связь сразу по нескольким каналам

Для управления комплекс употребляет комбинированную систему связи. Передача команд и видео осуществляется через Starlink, LTE и ELRS, что позволяет сохранять управляемость даже при потере одного из каналов.

В комплект поставки входят четыре зарядных устройства, запасные части, аппарель, фаркопф и двухосный тентованный прицеп, позволяющий перевозить сам комплекс или дополнительный груз.

Основные характеристики НРК "Вулкан":

тип – наземный роботизированный логистический комплекс;

ходовая часть – четыре независимых гусеницы;

повод – отдельный электродвигатель на каждую гусеницу;

максимальная скорость – не менее 15 км/ч;

запас хода – до 100 км;

грузоподъемность – не указано

мощность батареи – не указано

силовой потенциал электродвигателей – не указано

управление – дистанционное;

каналы связи – Starlink, LTE, ELRS;

особенность – способность продолжать движение после потери двух гусениц (при определенной схеме повреждения);

перспективное оснащение – дистанционно управляемые боевые модули.

Что известно о производителе

Название компании-разработчика пока не разглашается из соображений безопасности.

Это уже стало типичной практикой для украинских производителей наземных роботизированных комплексов, работающих по заказу сил обороны и не афиширующих производственные площадки.