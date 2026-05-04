Новий вектор розкоші: яким буде 1000-сильний електричний GT від Jaguar

Новий Jaguar GT отримає дизайн, що кардинально відрізняється від “вигнутих” форм минулих десятиліть. Майбутній вигляд моделі, анонсований концептом Type 00, поєднує в собі м’язисту стилістику 1970-х років із гострими лініями в дусі кіберпанку, зазначає Carscoops.

Очікується, що серійний автомобіль матиме прямолінійну та вражаючу передню частину з тонкими матричними світлодіодними фарами. Попри електричну основу, розробники обрали нетипові пропорції з довгим плоским капотом, що візуально натякає на потужність класичних двигунів V12. Однією з найсміливіших рис стане відсутність традиційного заднього скла – його замінить система камер.

Авангардний інтер'єр як бункер розкоші

Внутрішній простір нового Jaguar обіцяє бути мінімалістичним та авангардним, з великою кількістю геометричних ліній, характерних для 1980-х. Основними акцентами стануть вигнуті OLED-екрани, триспицеве кермо з сенсорними кнопками та перенесеним на колонку селектором, розкішні матеріали та вставки із рожевого золота. Колісна база у 3,2 метра забезпечить простір для пасажирів на задніх сидіннях.

Найпотужніший в історії марки

Технічна складова GT спрямована на те, щоб перевершити попередні досягнення бренду. Очікується, що тримоторна повнопривідна система видаватиме понад 1000 кінських сил та 1300 Нм крутного моменту. Варто очікувати:

Батарею ємністю 120 кВт-год, що забезпечить запас ходу близько 692 км за циклом WLTP.

Розгін до 100 км/год приблизно 3,3 секунди.

Максимальну швидкість на позначці 250 км/год.

Завдяки особливій компонувці батарей, пасажири сидітимуть нижче, ніж у більшості сучасних електромобілів.

Ціна та вихід на ринок

Новий Jaguar стане значно дорожчим за модель XJ, яку він опосередковано замінює. Очікується, що ціна у Великій Британії стартуватиме від 120 000 фунтів стерлінгів (близько 160 000 доларів). Світова прем'єра фінального вигляду моделі відбудеться пізніше цього літа, а перші клієнти отримають свої машини на початку наступного року.

Нагадаємо, що фанати бренду скептично сприйняли ребрендинг. Компанії навіть довелось звільнити свого головного дизайнера.