Новий знак проти електросамокатів: як Іспанія почала "закручувати гайки" міській мікромобільності

Формально нововведення діє з літа 2025 року, але активне впровадження розпочалося тільки нинішньою весною. Як пише Авто24, перші штрафи вже активно виписують, а дискусії довкола нових правил та вимог Генерального управління дорожнього руху DGT лише набирають обертів.

Для Європи офіційне запровадження знака такого змісту сталося вперше і може стати переконливим прикладом масштабного "охолодження" буму електросамокатів, який ще кілька років тому здавався безальтернативним майбутнім міського транспорту.

Читайте також Прокат електросамокатів у Парижі припиняє роботу, інші мегаполіси роздумують

Що означає знак R-118

Новий знак виглядає доволі просто: червоне коло із чорним силуетом електросамоката на білому фоні. Однак його дія значно ширша, ніж може здатися.

У травні перші нові заборонні знаки DGT з піктограмою самокатів "на шнурку" з'явилися у туристичній зоні міста Леон. Фото: Карлос Х. Домінгес

Кругла конфігурація та червоний обідок відразу вказують на групу знаків заборони. Піктограма самоката з електричним "шнурком" зрозуміла. Однак з висновками не варто поспішати, оскільки під заборону потрапляють не лише електросамокати, але й практично всі транспортні засоби персональної мобільності (PMV).

Хто не може їхати під цей знак:

електросамокати;

моноколеса;

сегвеї;

ховерборди;

інші подібні електричні пристрої.

Водночас обмеження не стосуються автомобілів, мотоциклів чи велосипедів – навіть електричних.

Читайте також Парижани висловились за заборону прокатних електросамокатів

Фактично R-118 став першим уніфікованим дорожнім знаком в Іспанії, що дозволяє містам офіційно "закривати" певні вулиці або цілі райони для мікромобільності. Європа – на черзі.



Чому Іспанія пішла на такі обмеження

Причина проста – хаос. За останні п’ять років кількість електросамокатів у країні зросла вибуховими темпами: з приблизно 500 тисяч до понад 5 мільйонів одиниць.

Старі правила дорожнього руху, що востаннє серйозно оновлювалися ще у 2003 році, просто не встигали за новою реальністю.

Піктограма самоката з "електричним шнурком" у ці травневі дні не сходить зі шпальт іспанських газет та сторінок електронних ресурсів. Колаж: Авто24

R-420 – виключно для PMV . Встановлює смуги виключно для PMV, що рухаються зі швидкістю від 6 до 25 км/год. У районах, де ви бачите цей знак, дозволено рух лише електричних самокатів та інших PMV. туди доступ заборонено для автомобілів, традиційних велосипедів та пішоходів.

. Встановлює смуги виключно для PMV, що рухаються зі швидкістю від 6 до 25 км/год. У районах, де ви бачите цей знак, дозволено рух лише електричних самокатів та інших PMV. туди доступ заборонено для автомобілів, традиційних велосипедів та пішоходів. R-118 – доступ заборонено для VMP . Позначає, що доступ для VMP заборонено на певних ділянках, таких як пішохідні зони, спільні велосипедні доріжки або дороги з інтенсивним рухом, де рух цих транспортних засобів може створювати проблеми.

. Позначає, що доступ для VMP заборонено на певних ділянках, таких як пішохідні зони, спільні велосипедні доріжки або дороги з інтенсивним рухом, де рух цих транспортних засобів може створювати проблеми. S-37 позначає смугу, зарезервовану для транспортних засобів особистого користування. Позначає ексклюзивні смуги руху для транспортних засобів особистого користування, що сприяє більш упорядкованому та безпечному руху.

Кожне місто почало встановлювати власні обмеження. Десь дозволяли рух тротуарами, десь – лише велодоріжками. В одних містах вимагали шоломи, а в інших – ні. У результаті користувачі часто навіть не розуміли, які правила діють у конкретному місті.

Читайте також 719 електросамокатів вкрали у Нідерландах, але чекати їх можна в Україні, Молдові чи Болгарії

Ситуацію вирішили змінити на національному рівні. У червні 2025 року уряд Іспанії ухвалив Королівський указ №465/2025, який уперше за понад 20 років масштабно оновив каталог дорожніх знаків.

Саме тоді R-118 офіційно став частиною правил дорожнього руху. Майже рік Іспанія "розгойдувалася", і тільки зараз взялася за оновлені ПДР.

Де вже почали встановлювати нові знаки

Першими нововведення активно підхопили великі туристичні міста, серед яких Барселона, Мадрид, Валенсія, Севілья, Леон. Найчастіше знак встановлюють у пішохідних історичних центрах, біля соборів та туристичних площ, на вузьких старих вулицях, у зонах з великим потоком пішоходів.

Наприклад, у місті Леон знак R-118 уже з’явився біля знаменитого кафедрального собору. Там влада фактично закрила доступ електросамокатам до історичного центру.

Андалузька муніципальна влада встановлює знак на вулицях з високим пішохідним трафіком, а також в історичних центрах, але лишила доріжки для педальних та електричних велосипедів. Фото: Andalucía Informa

Штрафи – до 200 євро і більше

Ігнорування нового знака коштуватиме недешево. Стандартний штраф за порушення вимог R-118 становить 200 євро. У деяких муніципалітетах санкції можуть бути ще вищими – до 500 євро залежно від обставин.

У Леоні лише за перші два тижні після посилення контролю поліція оштрафувала 162 користувачів електросамокатів. Серед них 38 були неповнолітніми, яким узагалі заборонено користуватися такими транспортними засобами у місті.

Читайте також Водії електросамокатів можуть не показувати поліції "прав" та не дути у Drager: адвокат

Іспанія не забороняє самокати – але змінює правила гри

Попри жорсткі обмеження, в Іспанії наголошують: мова не про боротьбу з електротранспортом, а про спробу навести лад у містах.

Паралельно з R-118 країна вводить і нові "позитивні" знаки:

окремі смуги для PMV;

комбіновані доріжки для велосипедів та самокатів;

спеціальні зони паркування.

Тобто влада намагається не витіснити мікромобільність, а інтегрувати її у міський простір за чіткими правилами.

Під захист від електросамокатів потрапили історичні, туристичні частини міст: десь такий транспорт забороняють, а десь дозволяють і навіть йому сприяють, про що свідчать ці знаки. Колаж: Авто24

Чи стане це прикладом для інших країн

Видно, Іспанія лише відкриває новий європейський тренд. Усім вже зрозуміло: бум електросамокатів приніс містам не лише зручність, а й нові проблеми:

ДТП із пішоходами;

хаотичне паркування;

перевантаження тротуарів;

конфлікти між різними учасниками руху.

І якщо ще кілька років тому більшість європейських міст стимулювали розвиток мікромобільності майже без обмежень, то тепер дедалі частіше починають говорити про контроль та жорсткіші правила.

Іспанський R-118 може стати першим символом цієї нової епохи не тільки на локації королівства, але й у Європі.

Читайте також На вулиці українських міст повертаються прокатні електросамокати

Україна не виняток

Офіційно у загальнонаціональних Правилах дорожнього руху України знак "Рух електросамокатів заборонено" поки що відсутній. Однак в деяких обласних центрах з цього приводу почали робити власні застереження щодо водіїв електросамокатів, як от у Хмельницькому (див. відео внизу).

Звісно, мова про дороги загального користування не йде, але в пішохідних, тротуарних зонах, у парках та місцях відпочинку з'являються інформаційні таблички. Вони далекі до стандартів, але зміст вимог приблизно передають.

Поєднання офіційного знака 3.7 "Рух на мопедах заборонено" з додатковою табличкою уточнення в паркових зонах вже зустрічається, але це ініціатива місцевих органів влади. Колаж: Авто24

Скажімо, у Чернівцях та деяких інших містах заборонили в’їзд та рух електросамокатів на територіях парків. За основу взяли знак 3.7 "Рух на мопедах заборонено", який доповнили табличкою "Заборонено рух електросамокатів". На автодорогах та вулицях така пересторога юридичної сили не має, оскільки законодавчо не затверджена, але у пішохідних зонах – пересторога діє офіційно на місцевому рівні.

Читайте також Суд визнав самокат не транспортним засобом і відмінив штраф за п'яне водіння

У Тернополі нинішній травень також приніс новину. Там почали встановлювати нові інформаційні таблички, що забороняють рух електросамокатів, мопедів та іншого транспорту у пішохідній зоні на бульварі Тараса Шевченка. Очікується, що таких знаків буде не менше семи.

Мерія Тернополя не стала чекати офіційного запровадження знаків і правил заборони руху електроскутерів й на місцевому рівні ввела свої знаки. Фото: мерія Тернополя, поліція області

У Верховній Раді, пише Авто24, на розгляді зареєстрований законопроєкт №41/009894-26еп щодо посилення правил для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого легкого електротранспорту. Його автори пропонують запровадити вікові обмеження на користування таким транспортом, обов’язкове навчання з ПДР та сертифікацію для водіїв електротранспорту.

Також очікуються зміни й в ПДР. На офіційному рівні має з'явитися спеціальний знак "Рух електросамокатів заборонено".