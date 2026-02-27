Одеські водії навіть не здогадувалися, як чиновники розбагатіли на вуличних світлофорах

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області повідомили про підозру організованій групі осіб. Сім фігурантів заволоділи понад 20,9 млн грн, виділених з місцевого бюджету під час закупівель джерел безперебійного живлення для світлофорів.

У ході слідства встановлено, що власник групи компаній у змові зі службовцями комунальної установи організував закупівлі через підконтрольні підприємства за свідомо завищеними цінами. Сума привласнення пішла на мільйони.

Як діяла схема збагачення

Фігуранти у змові формували очікувану вартість на підставі фіктивних комерційних пропозицій без реального аналізу ринку, а технічні вимоги створювали дискримінаційні умови для інших учасників торгів.

"Лише за 5 місяців 2024 року було проведено 11 закупівель на понад 40,8 млн грн. Переможцями стали пов’язані компанії, які купували обладнання майже вдвічі дешевше, ніж продавали комунальній установі", – зазначив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Повідомлення про підозру та обшуки за місцем роботи та дома. Фото: БЕБ

Доказову базу зібрано солідну

Детективи БЕБ провели 37 санкціонованих обшуків у ході яких вилучили банківські картки, печатки та штампи, мобільну й комп’ютерну техніку, документи бухгалтерські та фінансово-економічної діяльності, чорнові записи.

Хто за посадами ці фігуранти

Про підозру повідомлено 7 фігурантам — серед них організатор, директор установи, керівники підприємств, адвокат та фахівець із закупівель.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи від тримання під вартою із заставою до цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування за ч. 4, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України триває.