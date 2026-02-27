Одесские водители даже не догадывались, как чиновники разбогатели на уличных светофорах

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области сообщили о подозрении организованной группе лиц. Семь фигурантов завладели более 20,9 млн грн, выделенных из местного бюджета во время закупок источников бесперебойного питания для светофоров.

В ходе следствия установлено, что владелец группы компаний в сговоре со служащими коммунального учреждения организовал закупки через подконтрольные предприятия по заведомо завышенным ценам. Сумма присвоения пошла на миллионы.

Как действовала схема обогащения

Фигуранты в сговоре формировали ожидаемую стоимость на основании фиктивных коммерческих предложений без реального анализа рынка, а технические требования создавали дискриминационные условия для других участников торгов.

"Только за 5 месяцев 2024 года было проведено 11 закупок на более 40,8 млн грн. Победителями стали связанные компании, которые покупали оборудование почти вдвое дешевле, чем продавали коммунальному учреждению", – отметил руководитель ТУ БЭБ в Одесской области Сергей Мунтян.

Сообщение о подозрении и обыски по месту работы и дома. Фото: БЭБ

Доказательная база собрана солидная

Детективы БЭБ провели 37 санкционированных обысков в ходе которых изъяли банковские карты, печати и штампы, мобильную и компьютерную технику, документы бухгалтерские и финансово-экономической деятельности, черновые записи.

Кто по должностям эти фигуранты

О подозрении сообщено 7 фигурантам – среди них организатор, директор учреждения, руководители предприятий, адвокат и специалист по закупкам.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения от содержания под стражей с залогом до круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование по ч. 4, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины продолжается.