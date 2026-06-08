Один із 45: рідкісний Ferrari продають за три мільйони доларів

У липні 2026 року аукціонний дім RM Sotheby's виставить на продаж один із найексклюзивніших трекових автомобілів сучасності — Ferrari 599XX Evo. За рідкісний суперкар планують виручити від 2,3 до 2,9 млн доларів, пише topgir.com.ua.

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Автомобіль є одним із лише 45 екземплярів Ferrari 599XX, створених італійським виробником виключно для використання на гоночних трасах.

Один із перших побудованих екземплярів

На торги виставлено автомобіль із номером шасі 169968. За даними аукціонного дому, це четвертий екземпляр із загальної серії.

У 2012 році машину модернізували до специфікації Evoluzione, яка сьогодні вважається найбільш бажаною та технічно досконалою версією моделі.

Потужний атмосферний V12

Основою Ferrari 599XX став дорожній суперкар Ferrari 599 GTB Fiorano.

Після модернізації до версії Evoluzione автомобіль отримав низку технічних удосконалень:

атмосферний двигун V12 серії F140C;

потужність 750 к.с.;

максимальний крутний момент 700 Нм;

модернізовану трансмісію з коротшими передатними числами;

полегшену вихлопну систему;

доопрацьовану підвіску;

спеціальні гоночні шини Pirelli;

нове заднє антикрило із системою зменшення аеродинамічного опору.

Автомобіль не має права виїжджати на звичайні дороги

На відміну від більшості суперкарів Ferrari, модель 599XX Evo ніколи не проходила сертифікацію для використання на дорогах загального користування.

Власники таких автомобілів могли експлуатувати їх лише на треку та в межах спеціальної програми Ferrari XX Programme, яка дозволяє брати участь у закритих заїздах на найвідоміших автодромах світу.

Фактично Ferrari брала на себе технічне обслуговування та транспортування автомобілів на гоночні траси, а власники отримували доступ до ексклюзивних трек-днів.

Мінімальний знос після багатьох років експлуатації

Представлений екземпляр за весь час змінив лише двох власників та регулярно обслуговувався безпосередньо в рамках програми Ferrari XX Programme.

У 2024 році автомобіль пройшов технічну перевірку. Згідно зі звітом:

ресурс двигуна використано лише на 9%;

ресурс коробки передач — приблизно на 20%.

Такі показники свідчать про відносно невелике навантаження навіть попри активне використання на треку.

Останній виїзд — Нюрбургринг

Автомобіль пофарбований у фірмовий колір Rosso Fuoco та востаннє виходив на трасу у вересні 2024 року під час заходу Ferrari XX Programme на легендарному автодромі Nürburgring.

Торги відбудуться 4 липня 2026 року в межах аукціону Tegernsee Auction.

Чому Ferrari 599XX Evo такий цінний

Ferrari 599XX Evo вважається одним із найрідкісніших сучасних автомобілів марки. Поєднання обмеженого тиражу, потужного атмосферного V12, гоночних технологій та приналежності до закритої програми Ferrari робить модель надзвичайно привабливою для колекціонерів.

На відміну від багатьох сучасних гіперкарів із турбонаддувом або гібридними силовими установками, 599XX Evo залишається одним із останніх представників епохи високообертових атмосферних двигунів Ferrari, що лише підвищує його колекційну цінність.