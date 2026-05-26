Ferrari презентувала свій перший електромобіль – фанати марки не задоволені

Зовнішність Ferrari Luce створювалася спільними зусиллями заводської дизайнерської студії Ferrari Centro Stile та відомої фірми LoveFrom, яку заснував колишній головний дизайнер компанії Apple Джоні Айв. Співпраця не була виключно стилістичним експериментом: спочатку інженери сформували поверхні кузова відповідно до строгих аеродинамічних та функціональних вимог, після чого фахівці LoveFrom філігранно допрацювали силует.

За своїми габаритами електромобіль досягає 5,02 метра завдовжки, що можна порівняти з показниками Tesla Model S. Ширина кузова становить 2,0 метра, а висота – 1,54 метра, що приблизно на 5 сантиметрів нижче за кросовер Purosangue. Відмова від традиційного бензинового двигуна V12 у передній частині дозволила дизайнерам повністю переосмислити класичні пропорції суперкарів.

Пріоритетом стала аеродинамічна ефективність. Інженерам вдалося досягти надзвичайно низького коефіцієнта лобового опору – всього 0,254 Cd, причому без використання складних активних елементів, що дозволило знизити загальну вагу та зробити кузовні лінії простішим.

Алюмінієві панелі огортають чорну краплеподібну капсулу пасажирського відсіку наче мушля. Переднє крило утворює єдину площину з капотом і лобовим склом, а унікальні запатентовані склоочисники під час роботи генерують мікровихори, не порушуючи загальний повітряний потік. Також модель виділяється величезними легкосплавними дисками діаметром 23 дюйми на передній осі та 24 дюйми на задній, а ззаду встановлені круглі ліхтарі, що відсилають до класичної спадщини марки.

Загалом, Ferrari Luce зовсім не схожий на інші моделі бренду – і в цьому його головна особливість. Попри це, фанати марки були шоковані радикальним стилем моделі, тому залишали сотні негативних коментарів під дописами компанії в соціальних мережах.

Революційний п'ятимісний салон без зайвих екранів

Вплив команди Джоні Айва найяскравіше простежується всередині суперкара, де поєднуються елементи з полірованого алюмінію, скляні деталі та особлива мінімалістична графіка інтерфейсу. На відміну від сучасних трендів, інженери відмовилися від ідеї заповнювати простір великою кількістю моніторів. Перед пасажиром немає окремого дисплея, проте конструкція центрального екрана дозволяє легко розвернути його у свій бік.

Завдяки відсутності масивного центрального тунелю трансмісії, конструкторам вдалося вперше створити повноцінний п'ятимісний салон, де на задньому ряду може комфортно розміститися третій пасажир. Об'єм багажного відділення є рекордним для моделей з Маранелло і становить 597 літрів, що відповідає місткості середньорозмірних кросоверів. Двері, що відкриваються в різні боки, полегшують доступ в салон. Особливу увагу приділили тактильним відчуттям, адже кожна деталь інтер'єру виконана з преміальних матеріалів з бездоганною якістю підгонки.

Чотири електродвигуни та унікальне керування тягою

Силова установка складається з чотирьох незалежних електродвигунів з постійними магнітами (по одному на кожне колесо), які були повністю розроблені та виготовлені силами Ferrari у Маранелло з використанням технологій Формули-1 та перегонів на витривалість. Передні мотори здатні розкручуватися до 30 000 обертів на хвилину, а задні – до 25 500 обертів на хвилину. Задні двигуни видають по 355 кВт кожен, а передні – по 105 кВт.

Керування всім цим потенціалом покладено на фірмову систему режимів E-Manettino, яка змінює режими віддачі силової установки та логіку повного приводу:

Режим Range: активує виключно задній привід з обмеженням потужності на рівні 320 кВт (430 кінських сил), дозволяючи розвивати максимальну швидкість до 260 кілометрів на годину задля економії енергії.

активує виключно задній привід з обмеженням потужності на рівні 320 кВт (430 кінських сил), дозволяючи розвивати максимальну швидкість до 260 кілометрів на годину задля економії енергії. Режим Touring: забезпечує повнопривідну конфігурацію з віддачею 460 кВт (617 кінських сил) для комфортної щоденної експлуатації.

забезпечує повнопривідну конфігурацію з віддачею 460 кВт (617 кінських сил) для комфортної щоденної експлуатації. Режим Performance: переводить систему у стан постійного повного приводу з потужністю 725 кВт (986 кінських сил) та максимальною швидкістю 310 кілометрів на годину.

переводить систему у стан постійного повного приводу з потужністю 725 кВт (986 кінських сил) та максимальною швидкістю 310 кілометрів на годину. Функція Launch Control: мобілізує всі 1050 кінських сил. У такому режимі Ferrari Luce прискорюється з місця до першої сотні за 2,5 секунди, а позначку у 200 кілометрів на годину долає за 6,8 секунди.

Оскільки у конструкції електромобіля немає традиційної коробки передач, підрульові перемикачі отримали абсолютно нову функцію взаємодії із залученням водія. Правий дозволяє вибрати один із п'яти рівнів агресивності подачі крутного моменту на виході з віражів. Водночас лівий перемикач аналогічно регулює інтенсивність роботи рекуперативного гальмування, дозволяючи точно дозувати уповільнення на вході в поворот без використання штатної гальмівної системи.

Природний звук мотора

Акумуляторний блок із робочою напругою 800 В інтегрований безпосередньо в силову структуру шасі суперкара. Це рішення дозволило знизити центр ваги, завдяки чому в поворотах автівка відчувається значно легшою, а за своєю керованістю та відгуками на кермо наближається до середньомоторного суперкара 296 GTB, зазначає виробник.

Модулі батареї створені в партнерстві з корейською компанією SK On. На силову установку поширюється восьмирічна заводська гарантія без обмеження пробігу, а внутрішня архітектура батареї вже зараз підготовлена до встановлення елементів живлення наступного покоління. Максимальна потужність швидкої зарядки постійним струмом становить 350 кВт.

Окрему увагу приділили акустичному супроводу. Замість синтезування штучних звуків або використання готових аудіофайлів, інженери встановили спеціальні акселерометри на електродвигунах та задньому підрамнику шасі. Датчики вловлюють реальні механічні вібрації, а спеціальний алгоритм відфільтровує неприємні шуми, посилюючи лише природні "музичні" частоти роботи агрегатів.

Цей звук транслюється як всередині, так і зовні суперкара, причому водій може повністю вимкнути аудіосупровід через меню налаштувань. Базова ціна у 550 000 євро є лише відправною точкою, оскільки індивідуальні можливості кастомізації матеріалів оздоблення та кольорів кузова дозволять суттєво збільшити фінальну вартість кожного екземпляра.