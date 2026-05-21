Яка Ferrari коштує 10 мільйонів доларів: фото

Рідкісний Ferrari F50 продали на аукціоні Mecum Auctions за 9,8 млн доларів. Суперкар називають справжньою “капсулою часу”, адже за 31 рік автомобіль проїхав лише 1357 км. Про це пише topgir.com.ua.

Проданий екземпляр має серійний номер 103501 та є 36-м із 349 Ferrari F50, випущених у період з 1995 по 1997 рік. Автомобіль оснащений атмосферним 4,7-літровим двигуном V12 потужністю 513 к.с. та 6-ступеневою механічною коробкою передач.

Ferrari F50 зберіг оригінальний стан

Суперкар отримав сертифікат Ferrari Classiche Red Book, який підтверджує оригінальність кузова, шасі, двигуна та трансмісії. Автомобіль пофарбований у фірмовий колір Rosso Corsa та має чорний салон Nero.

У 2022 році модель пройшла комплексне технічне оновлення у британській компанії DK Engineering. Під час робіт спеціалісти відреставрували підвіску, рульове управління, радіатор та колісні диски. Також у салоні замінили оздоблення на оригінальний матеріал Lorica.

Разом із автомобілем новий власник отримав набір валіз Schedoni, заводський кейс для знімного жорсткого даху, м’який аварійний тент, інструменти, компресор, документацію та сервісні рахунки.

Ferrari F50 створювали на основі технологій Формули-1

Модель F50 створювали до 50-річчя Ferrari як дорожній автомобіль із технологіями Формули-1. Проектом керував П’єро Феррарі, а дизайн розробив Лоренцо Рамачотті з ательє Pininfarina.

Суперкар отримав карбоновий монокок, атмосферний двигун Tipo F130B, створений на базі мотора боліда Ferrari 641 Formula 1, а також гоночну підвіску pushrod та активну аеродинаміку.

Максимальна швидкість Ferrari F50 заявлена на рівні 325 км/год. На тестовому треку Fiorano модель перевершувала легендарний Ferrari F40 за часом проходження кола.