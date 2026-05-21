Какая Ferrari стоит 10 миллионов долларов: фото

Редкий Ferrari F50 продали на аукционе Mecum Auctions за 9,8 млн долларов. Суперкар называют настоящей “капсулой времени”, ведь за 31 год автомобиль проехал всего 1357 км. Об этом пишет topgir.com.ua.

Проданный экземпляр имеет серийный номер 103501 и является 36-м из 349 Ferrari F50, выпущенных в период с 1995 по 1997 год. Автомобиль оснащен атмосферным 4,7-литровым двигателем V12 мощностью 513 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Ferrari F50 сохранил оригинальное состояние

Суперкар получил сертификат Ferrari Classiche Red Book, который подтверждает оригинальность кузова, шасси, двигателя и трансмиссии. Автомобиль окрашен в фирменный цвет Rosso Corsa и имеет черный салон Nero.

В 2022 году модель прошла комплексное техническое обновление в британской компании DK Engineering. Во время работ специалисты отреставрировали подвеску, рулевое управление, радиатор и колесные диски. Также в салоне заменили отделку на оригинальный материал Lorica.

Вместе с автомобилем новый владелец получил набор чемоданов Schedoni, заводской кейс для съемной жесткой крыши, мягкий аварийный тент, инструменты, компрессор, документацию и сервисные счета.

Ferrari F50 создавали на основе технологий Формулы-1

Модель F50 создавалась к 50-летию Ferrari как дорожный автомобиль с технологиями Формулы-1. Проектом руководил Пьеро Феррари, а дизайн разработал Лоренцо Рамачотти из ателье Pininfarina.

Суперкар получил карбоновый монокок, атмосферный двигатель Tipo F130B, созданный на базе мотора болида Ferrari 641 Formula 1, а также гоночную подвеску pushrod и активную аэродинамику.

Максимальная скорость Ferrari F50 заявлена на уровне 325 км/ч. На тестовом треке Fiorano модель превосходила легендарный Ferrari F40 по времени прохождения круга.