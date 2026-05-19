Первый новый кроссовер Ferrari привезли в Киев

В Киеве заметили первый Ferrari Purosangue в Украине. Новый кроссовер итальянского бренда привезли автовозом в район Демеевки. По предварительной информации, речь идет именно о новом автомобиле без повреждений, а не о восстановленном после ДТП экземпляре из США. Об этом пишет topgir.com.ua.

Читайте также: Редкую Ferrari с оппозитным двигателем продают за три с половиной миллиона долларов

Первый SUV в истории Ferrari

Модель стала первым серийным кроссовером в истории Ferrari, хотя сама компания называет ее не SUV, а FUV - Ferrari Utility Vehicle. Несмотря на новый формат кузова, автомобиль сохранил классическую для марки концепцию: под капотом установлен атмосферный V12 без гибридной системы.

Ferrari Purosangue оснащен 6,5-литровым бензиновым двигателем V12 мощностью 725 л.с. и 716 Нм крутящего момента. В паре с мотором работают 8-ступенчатая роботизированная коробка передач и система полного привода.

До 100 км/ч кроссовер ускоряется всего за 3,3 секунды, а максимальная скорость превышает 310 км/ч. Для автомобиля такого класса это уровень полноценных суперкаров.

Активная подвеска и четырехдверный кузов

Одной из главных технических особенностей модели стала система Ferrari Active Suspension Technology. Она позволяет контролировать крены кузова без традиционных стабилизаторов поперечной устойчивости, что положительно влияет и на комфорт, и на управляемость.

Длина Purosangue составляет 4973 мм, а колесная база - 3018 мм. Автомобиль получил четырехместный салон с отдельными спортивными сиденьями для каждого пассажира. Также модель имеет задние двери, открывающиеся против движения - решение, редкое даже для премиального сегмента.

В салоне установлены цифровая панель приборов, отдельный дисплей для переднего пассажира и премиальные материалы отделки.

Почему Ferrari Purosangue стал настолько важным для бренда

Purosangue стал одной из важнейших моделей современной Ferrari. Именно благодаря выходу в сегмент роскошных кроссоверов компания получила доступ к новой аудитории, которая ранее выбирала Lamborghini Urus, Aston Martin DBX или Porsche Cayenne Turbo GT.

При этом Ferrari принципиально не стала использовать гибридную силовую установку или турбомотор, оставив атмосферный V12 - редкость в современном автопроме из-за жестких экологических требований. Именно поэтому Purosangue многие считают одним из последних “классических” Ferrari нового поколения.

Что означает появление Ferrari Purosangue в Украине

Появление первого Ferrari Purosangue в Украине демонстрирует, что сейчас украинский рынок премиальных и экзотических авто остается активным. В последние годы в стране регулярно появляются новые Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce и Ferrari.

В то же время именно Purosangue может стать одной из самых успешных моделей Ferrari по количеству реальных продаж. Формат мощного четырехдверного автомобиля гораздо практичнее классических суперкаров бренда, а спрос на luxury-SUV в мире продолжает расти.

Еще один важный момент - коллекционный потенциал модели. Из-за атмосферного V12 без электрификации Purosangue уже сейчас воспринимают как будущую классику. На фоне глобального перехода автопроизводителей на гибриды и электромобили такие машины постепенно становятся исключением.