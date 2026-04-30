Рынок подержанных SUV в Украине: что покупают в 2026 году

Кроссоверы становятся все более популярными во всем мире и Украина здесь не исключение. Отличие заключается лишь в большом количестве именно подержанных авто.
Рынок подержанных SUV: что покупают чаще

Фольксваген Тигуан

Евгений Гудущан
30 апреля, 11:40
В І квартале 2026 года украинцы продолжили активно пополнять автопарк импортированными авто с пробегом. По данным Укравтопром, всего было ввезено 50,1 тыс. подержанных легковушек, и более половины из них составили кроссоверы.

Доминирование SUV

Доля кроссоверов достигла 53%, что подтверждает стабильный спрос именно на этот сегмент. Причины очевидны:

  • более высокая посадка и лучшая обзорность
  • универсальность для города и плохих дорог
  • баланс между комфортом и практичностью

Средний возраст таких авто составляет около 8 лет - это типичный показатель для импорта из Европы и США.

Какие двигатели выбирают украинцы

Структура рынка демонстрирует четкие приоритеты:

  • бензиновые авто - 61%
  • дизельные - 21%
  • гибриды - 8%
  • электромобили - 7%
  • ГБО - 3%

Несмотря на тренд на электрификацию, классические бензиновые двигатели остаются основой рынка из-за доступности и простоты обслуживания.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов

Лидеры рынка - это преимущественно проверенные модели среднего класса:

  1. Volkswagen Tiguan - 2010 авто
  2. Audi Q5 - 1886
  3. Nissan Rogue - 1716
  4. Ford Escape - 1090
  5. Nissan Qashqai - 1027
  6. Mazda CX-5 - 949
  7. BMW X3 - 829
  8. Audi Q7 - 752
  9. BMW X5 - 744
  10. Hyundai Tucson - 653

Что это значит для рынка

Структура спроса показывает несколько важных тенденций:

  • популярность универсальных моделей среднего класса
  • стабильный интерес к премиум-сегменту (Audi, BMW)
  • значительная доля авто из США (Rogue, Escape)

Украинский покупатель выбирает не новизну, а проверенность и баланс цены и качества. Рынок подержанных кроссоверов в Украине остается одним из самых динамичных.

SUV окончательно закрепились как основной тип автомобиля для импорта, а их популярность в ближайшее время будет только расти.

