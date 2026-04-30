Рынок подержанных SUV в Украине: что покупают в 2026 году

Фольксваген Тигуан
В І квартале 2026 года украинцы продолжили активно пополнять автопарк импортированными авто с пробегом. По данным Укравтопром, всего было ввезено 50,1 тыс. подержанных легковушек, и более половины из них составили кроссоверы.
Доминирование SUV
Доля кроссоверов достигла 53%, что подтверждает стабильный спрос именно на этот сегмент. Причины очевидны:
- более высокая посадка и лучшая обзорность
- универсальность для города и плохих дорог
- баланс между комфортом и практичностью
Средний возраст таких авто составляет около 8 лет - это типичный показатель для импорта из Европы и США.
Какие двигатели выбирают украинцы
Структура рынка демонстрирует четкие приоритеты:
- бензиновые авто - 61%
- дизельные - 21%
- гибриды - 8%
- электромобили - 7%
- ГБО - 3%
Несмотря на тренд на электрификацию, классические бензиновые двигатели остаются основой рынка из-за доступности и простоты обслуживания.
ТОП-10 самых популярных кроссоверов
Лидеры рынка - это преимущественно проверенные модели среднего класса:
- Volkswagen Tiguan - 2010 авто
- Audi Q5 - 1886
- Nissan Rogue - 1716
- Ford Escape - 1090
- Nissan Qashqai - 1027
- Mazda CX-5 - 949
- BMW X3 - 829
- Audi Q7 - 752
- BMW X5 - 744
- Hyundai Tucson - 653
Что это значит для рынка
Структура спроса показывает несколько важных тенденций:
- популярность универсальных моделей среднего класса
- стабильный интерес к премиум-сегменту (Audi, BMW)
- значительная доля авто из США (Rogue, Escape)
Украинский покупатель выбирает не новизну, а проверенность и баланс цены и качества. Рынок подержанных кроссоверов в Украине остается одним из самых динамичных.
SUV окончательно закрепились как основной тип автомобиля для импорта, а их популярность в ближайшее время будет только расти.