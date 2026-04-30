Рынок подержанных SUV в Украине: что покупают в 2026 году

В І квартале 2026 года украинцы продолжили активно пополнять автопарк импортированными авто с пробегом. По данным Укравтопром, всего было ввезено 50,1 тыс. подержанных легковушек, и более половины из них составили кроссоверы.

Доминирование SUV

Доля кроссоверов достигла 53%, что подтверждает стабильный спрос именно на этот сегмент. Причины очевидны:

более высокая посадка и лучшая обзорность

универсальность для города и плохих дорог

баланс между комфортом и практичностью

Средний возраст таких авто составляет около 8 лет - это типичный показатель для импорта из Европы и США.

Какие двигатели выбирают украинцы

Структура рынка демонстрирует четкие приоритеты:

бензиновые авто - 61%

дизельные - 21%

гибриды - 8%

электромобили - 7%

ГБО - 3%

Несмотря на тренд на электрификацию, классические бензиновые двигатели остаются основой рынка из-за доступности и простоты обслуживания.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов

Лидеры рынка - это преимущественно проверенные модели среднего класса:

Volkswagen Tiguan - 2010 авто Audi Q5 - 1886 Nissan Rogue - 1716 Ford Escape - 1090 Nissan Qashqai - 1027 Mazda CX-5 - 949 BMW X3 - 829 Audi Q7 - 752 BMW X5 - 744 Hyundai Tucson - 653

Что это значит для рынка

Структура спроса показывает несколько важных тенденций:

популярность универсальных моделей среднего класса

стабильный интерес к премиум-сегменту (Audi, BMW)

значительная доля авто из США (Rogue, Escape)

Украинский покупатель выбирает не новизну, а проверенность и баланс цены и качества. Рынок подержанных кроссоверов в Украине остается одним из самых динамичных.

SUV окончательно закрепились как основной тип автомобиля для импорта, а их популярность в ближайшее время будет только расти.