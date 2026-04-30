Ринок вживаних SUV в Україні: що купують у 2026 році

Volkswagen Tiguan
У І кварталі 2026 року українці продовжили активно поповнювати автопарк імпортованими авто з пробігом. За даними Укравтопром, загалом було ввезено 50,1 тис. вживаних легковиків, і понад половину з них склали кросовери.
Домінування SUV
Частка кросоверів досягла 53%, що підтверджує стабільний попит саме на цей сегмент. Причини очевидні:
- вища посадка і краща оглядовість
- універсальність для міста і поганих доріг
- баланс між комфортом і практичністю
Середній вік таких авто становить близько 8 років — це типовий показник для імпорту з Європи та США.
Які двигуни обирають українці
Структура ринку демонструє чіткі пріоритети:
- бензинові авто — 61%
- дизельні — 21%
- гібриди — 8%
- електромобілі — 7%
- ГБО — 3%
Попри тренд на електрифікацію, класичні бензинові двигуни залишаються основою ринку через доступність і простоту обслуговування.
ТОП-10 найпопулярніших кросоверів
Лідери ринку — це переважно перевірені моделі середнього класу:
- Volkswagen Tiguan — 2010 авто
- Audi Q5 — 1886
- Nissan Rogue — 1716
- Ford Escape — 1090
- Nissan Qashqai — 1027
- Mazda CX-5 — 949
- BMW X3 — 829
- Audi Q7 — 752
- BMW X5 — 744
- Hyundai Tucson — 653
Що це означає для ринку
Структура попиту показує кілька важливих тенденцій:
- популярність універсальних моделей середнього класу
- стабільний інтерес до преміум-сегменту (Audi, BMW)
- значна частка авто зі США (Rogue, Escape)
Український покупець обирає не новизну, а перевіреність і баланс ціни та якості. Ринок вживаних кросоверів в Україні залишається одним із найдинамічніших.
SUV остаточно закріпилися як основний тип автомобіля для імпорту, а їх популярність найближчим часом лише зростатиме.