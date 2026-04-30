Ринок вживаних SUV в Україні: що купують у 2026 році

У І кварталі 2026 року українці продовжили активно поповнювати автопарк імпортованими авто з пробігом. За даними Укравтопром, загалом було ввезено 50,1 тис. вживаних легковиків, і понад половину з них склали кросовери.

Домінування SUV

Частка кросоверів досягла 53%, що підтверджує стабільний попит саме на цей сегмент. Причини очевидні:

вища посадка і краща оглядовість

універсальність для міста і поганих доріг

баланс між комфортом і практичністю

Середній вік таких авто становить близько 8 років — це типовий показник для імпорту з Європи та США.

Які двигуни обирають українці

Структура ринку демонструє чіткі пріоритети:

бензинові авто — 61%

дизельні — 21%

гібриди — 8%

електромобілі — 7%

ГБО — 3%

Попри тренд на електрифікацію, класичні бензинові двигуни залишаються основою ринку через доступність і простоту обслуговування.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів

Лідери ринку — це переважно перевірені моделі середнього класу:

Volkswagen Tiguan — 2010 авто Audi Q5 — 1886 Nissan Rogue — 1716 Ford Escape — 1090 Nissan Qashqai — 1027 Mazda CX-5 — 949 BMW X3 — 829 Audi Q7 — 752 BMW X5 — 744 Hyundai Tucson — 653

Що це означає для ринку

Структура попиту показує кілька важливих тенденцій:

популярність універсальних моделей середнього класу

стабільний інтерес до преміум-сегменту (Audi, BMW)

значна частка авто зі США (Rogue, Escape)

Український покупець обирає не новизну, а перевіреність і баланс ціни та якості. Ринок вживаних кросоверів в Україні залишається одним із найдинамічніших.

SUV остаточно закріпилися як основний тип автомобіля для імпорту, а їх популярність найближчим часом лише зростатиме.