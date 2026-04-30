Ринок вживаних SUV в Україні: що купують у 2026 році

Кросовери стають дедалі популярнішими у всьому світі і Україна тут не виключення. Відмінність полягає лише у великій кількості саме вживаних авто.
Ринок вживаних SUV: що купують частіше

Volkswagen Tiguan

Євген Гудущан
30 квітня, 11:40
У І кварталі 2026 року українці продовжили активно поповнювати автопарк імпортованими авто з пробігом. За даними Укравтопром, загалом було ввезено 50,1 тис. вживаних легковиків, і понад половину з них склали кросовери.

Домінування SUV

Частка кросоверів досягла 53%, що підтверджує стабільний попит саме на цей сегмент. Причини очевидні:

  • вища посадка і краща оглядовість
  • універсальність для міста і поганих доріг
  • баланс між комфортом і практичністю

Середній вік таких авто становить близько 8 років — це типовий показник для імпорту з Європи та США.

Які двигуни обирають українці

Структура ринку демонструє чіткі пріоритети:

  • бензинові авто — 61%
  • дизельні — 21%
  • гібриди — 8%
  • електромобілі — 7%
  • ГБО — 3%

Попри тренд на електрифікацію, класичні бензинові двигуни залишаються основою ринку через доступність і простоту обслуговування.

ТОП-10 найпопулярніших кросоверів

Лідери ринку — це переважно перевірені моделі середнього класу:

  1. Volkswagen Tiguan — 2010 авто
  2. Audi Q5 — 1886
  3. Nissan Rogue — 1716
  4. Ford Escape — 1090
  5. Nissan Qashqai — 1027
  6. Mazda CX-5 — 949
  7. BMW X3 — 829
  8. Audi Q7 — 752
  9. BMW X5 — 744
  10. Hyundai Tucson — 653

Що це означає для ринку

Структура попиту показує кілька важливих тенденцій:

  • популярність універсальних моделей середнього класу
  • стабільний інтерес до преміум-сегменту (Audi, BMW)
  • значна частка авто зі США (Rogue, Escape)

Український покупець обирає не новизну, а перевіреність і баланс ціни та якості. Ринок вживаних кросоверів в Україні залишається одним із найдинамічніших.

SUV остаточно закріпилися як основний тип автомобіля для імпорту, а їх популярність найближчим часом лише зростатиме.

