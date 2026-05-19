Перший новий кросовер Ferrari привезли в Київ

У Києві помітили перший Ferrari Purosangue в Україні. Новий кросовер італійського бренду привезли автовозом у район Деміївки. За попередньою інформацією, йдеться саме про новий автомобіль без пошкоджень, а не про відновлений після ДТП екземпляр з США. Про це пише topgir.com.ua.

Перший SUV в історії Ferrari

Модель стала першим серійним кросовером в історії Ferrari, хоча сама компанія називає її не SUV, а FUV — Ferrari Utility Vehicle. Попри новий формат кузова, автомобіль зберіг класичну для марки концепцію: під капотом встановлено атмосферний V12 без гібридної системи.

Ferrari Purosangue оснащений 6,5-літровим бензиновим двигуном V12 потужністю 725 к.с. та 716 Нм крутного моменту. У парі з мотором працюють 8-ступенева роботизована коробка передач і система повного приводу.

До 100 км/год кросовер прискорюється лише за 3,3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 310 км/год. Для автомобіля такого класу це рівень повноцінних суперкарів.

Активна підвіска та чотиридверний кузов

Однією з головних технічних особливостей моделі стала система Ferrari Active Suspension Technology. Вона дозволяє контролювати крени кузова без традиційних стабілізаторів поперечної стійкості, що позитивно впливає і на комфорт, і на керованість.

Довжина Purosangue становить 4973 мм, а колісна база — 3018 мм. Автомобіль отримав чотиримісний салон із окремими спортивними сидіннями для кожного пасажира. Також модель має задні двері, що відкриваються проти руху — рішення, рідкісне навіть для преміального сегмента.

У салоні встановлені цифрова панель приладів, окремий дисплей для переднього пасажира та преміальні матеріали оздоблення.

Чому Ferrari Purosangue став настільки важливим для бренду

Purosangue став однією з найважливіших моделей сучасної Ferrari. Саме завдяки виходу у сегмент розкішних кросоверів компанія отримала доступ до нової аудиторії, яка раніше обирала Lamborghini Urus, Aston Martin DBX чи Porsche Cayenne Turbo GT.

При цьому Ferrari принципово не стала використовувати гібридну силову установку або турбомотор, залишивши атмосферний V12 — рідкість у сучасному автопромі через жорсткі екологічні вимоги. Саме тому Purosangue багато хто вважає одним із останніх “класичних” Ferrari нового покоління.

Що означає поява Ferrari Purosangue в Україні

Поява першого Ferrari Purosangue в Україні демонструє, що зараз український ринок преміальних і екзотичних авто залишається активним. Останніми роками в країні регулярно з’являються нові Lamborghini, McLaren, Rolls-Royce та Ferrari.

Водночас саме Purosangue може стати однією з найуспішніших моделей Ferrari за кількістю реальних продажів. Формат потужного чотиридверного автомобіля набагато практичніший за класичні суперкарі бренду, а попит на luxury-SUV у світі продовжує зростати.

Ще один важливий момент — колекційний потенціал моделі. Через атмосферний V12 без електрифікації Purosangue вже зараз сприймають як майбутню класику. На фоні глобального переходу автовиробників на гібриди та електромобілі такі машини поступово стають винятком.