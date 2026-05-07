Рідкісну Ferrari з опозитним двигуном продають за три з половиною мільйони доларів

На аукціоні RM Sotheby’s виставили на продаж рідкісну гоночну Ferrari 512 BB/LM 1979 року випуску. Автомобіль є одним із лише 25 екземплярів моделі, створених італійським виробником.

Читайте також: Унікальну Ferrari продають в Україні за ціною нового Porsche Cayenne

Очікується, що спорткар продадуть за суму від 2 до 3,5 млн доларів — це приблизно 82,8–145 млн грн. Про це пише topgir.com.ua.

Один із 25 випущених автомобілів

На торги виставлено шасі №29507 — сьомий екземпляр Ferrari 512 BB/LM.

Автомобіль завершили у листопаді 1979 року та спочатку передали швейцарському колекціонеру Альберт Обріст.

Унікальний двигун і полегшений кузов

Гоночна Ferrari оснащена 4,9-літровим 12-циліндровим двигуном Boxer із системою впорскування пального Lucas. Потужність агрегата становить 480 к. с.

Після модернізації автомобіль отримав:

посилену трансмісію;

нові радіатори охолодження мастила;

вдосконалену підвіску.

Для зменшення ваги кузов виготовили з полегшених матеріалів, завдяки чому маса машини становить близько 1075 кг.

Аеродинаміка від Pininfarina

Модель отримала пакет Silhouette, розроблений ательє Pininfarina з використанням аеродинамічної труби.

У Ferrari зазначали, що саме версія BB/LM стала однією з найуспішніших клієнтських гоночних моделей бренду початку 1980-х років.

Заводська реставрація та сертифікат автентичності

У 2008 році автомобіль передали до підрозділу Ferrari Classiche для повної заводської реставрації. Роботи тривали до 2014 року.

Ferrari видала:

сертифікат автентичності;

фірмовий Red Book.

Документи підтверджують оригінальність двигуна, трансмісії та кузова.

Історія участі в перегонах і виставках

За свою історію Ferrari 512 BB/LM брала участь у клубних перегонах та історичних фестивалях у США, зокрема на трасах:

Riverside International Raceway;

Laguna Seca.

Також спорткар демонстрували на виставці Ferrari at 50 у Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелес.

Додаткові роботи після покупки

Нинішній власник придбав автомобіль у 2016 році та провів додаткове відновлення.

Серед виконаних робіт:

нове фарбування кузова;

заміна паливного бака;

встановлення нових ременів ГРМ.

Чому унікальні Ferrari такі дорогі

Ціна унікальних автомобілів з часом росте. Це робить їх непоганим об’єктом для інвестицій.

Факт володіння рідкісною Ferrari автоматично піднімає статус особи, яка може собі дозволити такий автомобіль.

Майже усі автомобілі марки Ferrari можна вважати унікальними. На українському ринку пропозиції з цінником менше 100 тисяч доларів маже не зустрічаються.