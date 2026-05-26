Ferrari презентовала свой первый электромобиль – фанаты марки недовольны

Внешность Ferrari Luce создавалась совместными усилиями заводской дизайнерской студии Ferrari Centro Stile и известной фирмы LoveFrom, которую основал бывший главный дизайнер компании Apple Джони Айв. Сотрудничество не было исключительно стилистическим экспериментом: сначала инженеры сформировали поверхности кузова в соответствии со строгими аэродинамическими и функциональными требованиями, после чего специалисты LoveFrom филигранно доработали силуэт.

По своим габаритам электромобиль достигает 5,02 метра длиной, что сопоставимо с показателями Tesla Model S. Ширина кузова составляет 2,0 метра, а высота – 1,54 метра, что примерно на 5 сантиметров ниже кроссовера Purosangue. Отказ от традиционного бензинового двигателя V12 в передней части позволил дизайнерам полностью переосмыслить классические пропорции суперкаров.

Главным приоритетом стала аэродинамическая эффективность. Инженерам удалось достичь чрезвычайно низкого коэффициента лобового сопротивления – всего 0,254 Cd, причем без использования сложных активных элементов, что позволило снизить общий вес и сделать кузовные линии проще.

Алюминиевые панели окутывают черную каплевидную капсулу пассажирского отсека как ракушка. Переднее крыло образует единую плоскость с капотом и лобовым стеклом, а уникальные запатентованные стеклоочистители во время работы генерируют микровихоры, не нарушая общий воздушный поток. Также модель выделяется огромными легкосплавными дисками диаметром 23 дюйма на передней оси и 24 дюйма на задней, а сзади установлены круглые фонари, отсылающие к классическому наследию марки.

В общем, Ferrari Luce совсем не похож на другие модели бренда – и в этом его главная особенность. Несмотря на это, фанаты марки были шокированы радикальным стилем модели, поэтому оставляли сотни негативных комментариев под сообщениями компании в социальных сетях.

Революционный пятиместный салон без лишних экранов

Влияние команды Джони Айва ярко прослеживается внутри суперкара, где сочетаются элементы из полированного алюминия, стеклянные детали и особая минималистичная графика интерфейса. В отличие от современных трендов, инженеры отказались от идеи заполнять пространство большим количеством мониторов. Перед пассажиром нет отдельного дисплея, однако конструкция центрального экрана позволяет легко развернуть его в свою сторону.

Благодаря отсутствию массивного центрального тоннеля трансмиссии, конструкторам удалось впервые создать полноценный пятиместный салон, где на заднем ряду может комфортно разместиться третий пассажир. Объем багажного отделения является рекордным для моделей из Маранелло и составляет 597 литров, что соответствует вместительности среднеразмерных кроссоверов. Открывающиеся в разные стороны двери,, облегчают доступ в салон. Особое внимание уделили тактильным ощущениям, ведь каждая деталь интерьера выполнена из премиальных материалов с безупречным качеством подгонки.

Четыре электродвигателя и уникальное управление тягой

Силовая установка состоит из четырех независимых электродвигателей с постоянными магнитами (по одному на каждое колесо), которые были полностью разработаны и изготовлены силами Ferrari в Маранелло с использованием технологий Формулы-1 и гонок на выносливость. Передние моторы способны раскручиваться до 30 000 оборотов в минуту, а задние – до 25 500 оборотов в минуту. Задние двигатели выдают по 355 кВт каждый, а передние – по 105 кВт.

Управление всем этим потенциалом возложено на фирменную систему режимов E-Manettino, которая меняет режимы отдачи силовой установки и логику полного привода:

Режим Range: активирует исключительно задний привод с ограничением мощности на уровне 320 кВт (430 лошадиных сил), позволяя развивать максимальную скорость до 260 километров в час для экономии энергии.

активирует исключительно задний привод с ограничением мощности на уровне 320 кВт (430 лошадиных сил), позволяя развивать максимальную скорость до 260 километров в час для экономии энергии. Режим Touring: обеспечивает полноприводную конфигурацию с отдачей 460 кВт (617 лошадиных сил) для комфортной ежедневной эксплуатации.

обеспечивает полноприводную конфигурацию с отдачей 460 кВт (617 лошадиных сил) для комфортной ежедневной эксплуатации. Режим Performance: переводит систему в состояние постоянного полного привода с мощностью 725 кВт (986 лошадиных сил) и максимальной скоростью 310 километров в час.

переводит систему в состояние постоянного полного привода с мощностью 725 кВт (986 лошадиных сил) и максимальной скоростью 310 километров в час. Функция Launch Control: мобилизует все 1050 лошадиных сил. В таком режиме Ferrari Luce ускоряется с места до первой сотни за 2,5 секунды, а отметку в 200 километров в час преодолевает за 6,8 секунды.

Поскольку в конструкции электромобиля нет традиционной коробки передач, подрулевые переключатели получили совершенно новую функцию взаимодействия с привлечением водителя. Правый позволяет выбрать один из пяти уровней агрессивности подачи крутящего момента на выходе из виражей. В то же время левый переключатель аналогично регулирует интенсивность работы рекуперативного торможения, позволяя точно дозировать замедление на входе в поворот без использования штатной тормозной системы.

Естественный звук мотора

Аккумуляторный блок с рабочим напряжением 800 В интегрирован непосредственно в силовую структуру шасси суперкара. Это решение позволило снизить центр тяжести, благодаря чему в поворотах автомобиль ощущается значительно легче, а по своей управляемости и откликам на руль приближается к среднемоторному суперкару 296 GTB, отмечает производитель.

Модули батареи созданы в партнерстве с корейской компанией SK On. На силовую установку распространяется восьмилетняя заводская гарантия без ограничения пробега, а внутренняя архитектура батареи уже сейчас подготовлена к установке элементов питания следующего поколения. Максимальная мощность быстрой зарядки постоянным током составляет 350 кВт.

Отдельное внимание уделили акустическому сопровождению. Вместо синтезирования искусственных звуков или использования готовых аудиофайлов, инженеры установили специальные акселерометры на электродвигателях и заднем подрамнике шасси. Датчики улавливают реальные механические вибрации, а специальный алгоритм отфильтровывает неприятные шумы, усиливая только естественные "музыкальные" частоты работы агрегатов.

Этот звук транслируется как внутри, так и снаружи суперкара, причем водитель может полностью отключить аудиосопровождение через меню настроек. Базовая цена в 550 000 евро является лишь отправной точкой, поскольку индивидуальные возможности кастомизации материалов отделки и цветов кузова позволят существенно увеличить финальную стоимость каждого экземпляра.