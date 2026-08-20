Один із найкраще збережених ВАЗ-2103 продають в Україні за невисоку ціну

ВАЗ-2103
На Тернопільщині виставили на продаж ВАЗ-2103 1976 року, який привертає увагу своїм збереженим зовнішнім виглядом. За автомобіль із заявленим пробігом 41 тис. км власник просить лише $2150.
Раритетний седан продають у Теребовлі. Як пише topgir.com.ua, оголошення розміщене на AUTO.RIA.
Стан автомобіля
Продавець зазначає, що автомобіль перебуває у доброму технічному стані та готовий до експлуатації. При цьому інформації про кількість попередніх власників, проведені ремонти та збереження оригінального лакофарбового покриття немає.
Судячи з фотографій, ВАЗ-2103 зберіг характерний для моделі вигляд. Автомобіль має світло-бежевий кузов, хромовані бампери та решітку радіатора, а також чотири круглі фари.
Салон виконаний у коричнево-бежевих тонах, а загальний стан машини дозволяє назвати її досить рідкісним прикладом збереженої “трійки”.
Що під капотом
Автомобіль оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном, який розвиває 72 к.с. Силовий агрегат встановлений поздовжньо. Трансмісія — 4-ступенева механічна коробка передач, привід — задній.
Основні характеристики моделі:
- кузов — чотиридверний седан;
- кількість місць — 5;
- колісна база — 2424 мм;
- максимальна швидкість — близько 150 км/год;
- двигун — бензиновий, 1,5 л;
- потужність — 72 к.с.;
- коробка передач — механічна, 4-ступенева;
- привід — задній.
За автомобіль 50-річного віку просять $2150. Водночас заявлений пробіг у 41 тис. км потребує підтвердження, адже в оголошенні немає детальної історії експлуатації машини.
Автомобіль знаходиться у Теребовлі Тернопільської області, а додаткову інформацію про його стан продавець пропонує надати телефоном.