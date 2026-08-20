Один із найкраще збережених ВАЗ-2103 продають в Україні за невисоку ціну

На Тернопільщині виставили на продаж ВАЗ-2103 1976 року, який привертає увагу своїм збереженим зовнішнім виглядом. За автомобіль із заявленим пробігом 41 тис. км власник просить лише $2150.

Раритетний седан продають у Теребовлі. Як пише topgir.com.ua, оголошення розміщене на AUTO.RIA.

Стан автомобіля

Продавець зазначає, що автомобіль перебуває у доброму технічному стані та готовий до експлуатації. При цьому інформації про кількість попередніх власників, проведені ремонти та збереження оригінального лакофарбового покриття немає.

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Судячи з фотографій, ВАЗ-2103 зберіг характерний для моделі вигляд. Автомобіль має світло-бежевий кузов, хромовані бампери та решітку радіатора, а також чотири круглі фари.

Салон виконаний у коричнево-бежевих тонах, а загальний стан машини дозволяє назвати її досить рідкісним прикладом збереженої “трійки”.

Що під капотом

Автомобіль оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном, який розвиває 72 к.с. Силовий агрегат встановлений поздовжньо. Трансмісія — 4-ступенева механічна коробка передач, привід — задній.

Основні характеристики моделі:

кузов — чотиридверний седан;

кількість місць — 5;

колісна база — 2424 мм;

максимальна швидкість — близько 150 км/год;

двигун — бензиновий, 1,5 л;

потужність — 72 к.с.;

коробка передач — механічна, 4-ступенева;

привід — задній.

За автомобіль 50-річного віку просять $2150. Водночас заявлений пробіг у 41 тис. км потребує підтвердження, адже в оголошенні немає детальної історії експлуатації машини.

Автомобіль знаходиться у Теребовлі Тернопільської області, а додаткову інформацію про його стан продавець пропонує надати телефоном.