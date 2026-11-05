Офіційне мародерство: у Росії дозволять реєструвати викрадені в Європі автомобілі

Як повідомляє видання Коммерсантъ, відповідний законопроєкт уже отримав зелене світло від Комітету з питань транспорту та рекомендований до ухвалення в першому читанні. Ініціатива, розроблена за прямою вказівкою Володимира Путіна, доручає Міністерству внутрішніх справ створити спеціальну процедуру оформлення таких транспортних засобів.

Головна умова для легалізації краденої машини – вона має перебувати в розшуку країни, яку московська влада вважає недружньою. У російському МВС виправдовують цей крок відсутністю комунікації.

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"Іноземні розвідувальні служби часто не відповідають на запити щодо статусу автомобілів, – зазначають представники міністерства.

За даними відомства, лише з 2022 року на території країни виявили близько півтори тисячі машин із кримінальним минулим, які тепер отримають легальні номери.

Трафік крадених авто на Схід

Поки в Росії готують законодавче підґрунтя для мародерства, європейські правоохоронці фіксують постійні спроби вивезти викрадений транспорт на схід. Звіти польської Прикордонної служби свідчать, що дорогі іномарки регулярно намагаються переправити через кордон із підробленими документами або перебитими VIN-кодами.

Наприклад, наприкінці жовтня цього року на кордоні затримали свіжий BMW M440i вартістю понад 50 тисяч доларів в еквіваленті, який розшукували в Німеччині. А у вересні 2025 року поліція запобігла вивезенню пікапа RAM 1500, вкраденого в Канаді ще п'ять років тому, та електричного кросовера Kia EV6 GT зі Швейцарії з фальшивим свідоцтвом про реєстрацію.

Нагадаємо, що проблема транзиту крадених машин існує давно і стосується багатьох європейських країн. Ще у 2023 році в Тересполі прикордонники вилучили преміальний Audi Q8, який викрали в Румунії того ж дня, коли намагалися вивезти з Польщі. А міжнародні бази даних, такі як реєстри Інтерполу, регулярно поповнюються новими запитами на автомобілі, які злочинці намагаються розчинити на безкрайніх просторах східних сусідів.