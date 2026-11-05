Официальное мародерство: в России разрешат регистрировать угнанные в Европе автомобили

Как сообщает издание Коммерсантъ, соответствующий законопроект уже получил зеленый свет от Комитета по транспорту и рекомендован к принятию в первом чтении. Инициатива, разработанная по прямому указанию Владимира Путина, поручает Министерству внутренних дел создать специальную процедуру оформления таких транспортных средств.

Главная условие для легализации ворованной машины– она должна находиться в розыске страны, которую московские власти считают недружественной. В российском МВД оправдывают этот шаг отсутствием коммуникации.

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" Иностранные разведывательные службы часто не отвечают на запросы о статусе автомобилей, – отмечают представители министерства.

По данным ведомства, только с 2022 года на территории страны обнаружили около полутора тысяч машин с криминальным прошлым, которые теперь получат легальные номера.

Трафик угнанных авто на Восток

Пока в России готовят законодательную основу для мародерства, европейские правоохранители фиксируют постоянные попытки вывезти угнанный транспорт на восток. Отчеты польской пограничной службы свидетельствуют, что дорогие иномарки регулярно пытаются переправить через границу с поддельными документами или перебитыми VIN-кодами.

К примеру, в конце октября этого года на границе задержали свежий BMW M440i стоимостью более 50 тысяч долларов в эквиваленте, который разыскивали в Германии. А в сентябре 2025 года полиция предотвратила вывоз пикапа RAM 1500, украденного в Канаде еще пять лет назад, и электрического кроссовера Kia EV6 GT из Швейцарии с фальшивым свидетельством о регистрации.

Напомним, что проблема транзита ворованных машин существует давно и касается многих европейских стран. Еще в 2023 году в Тересполе пограничники изъяли премиальный Audi Q8, который угнали в Румынии в тот же день, когда пытались вывезти из Польши. А международные базы данных, такие как реестры Интерпола, регулярно пополняются новыми запросами на автомобили, преступники пытаются растворить на бескрайних просторах восточных соседей.