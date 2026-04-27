Окуляри чи лінзи: що потрібно знати водіям про вимоги до зору

ФОТО: freepik.com|
Окуляри чи лінзи: що потрібно знати водіям
Під час отримання або обміну посвідчення водія в Україні важливу роль відіграє медична довідка, зокрема дані про стан зору. Саме на її підставі визначається, чи повинен водій керувати транспортним засобом із використанням засобів корекції — окулярів або контактних лінз.
Вимоги регулюються постановою КМУ №340, яка встановлює порядок видачі та обміну водійських посвідчень. Про це повідомляє ГСЦ МВС.
Як позначається корекція зору в посвідченні
У водійському посвідченні інформація про необхідність корекції зору фіксується у вигляді спеціальних кодів:
- 01 — обов’язкова корекція зору
- 01.01 — керування лише в окулярах
- 01.02 — керування лише в контактних лінзах
- 01.06 — дозволено окуляри або лінзи
Ці позначки є формальністю — вони визначають обов’язкові умови для водія під час керування автомобілем.
Чи потрібно фотографуватися в окулярах
Якщо у медичній довідці зазначено, що водій повинен керувати авто в окулярах, рекомендується робити фото для посвідчення саме в окулярах. Це допомагає уникнути непорозумінь під час перевірок і відповідає фактичним умовам керування.
Якщо водій користується лінзами
У випадку використання контактних лінз це обов’язково має бути зазначено у медичній довідці. Лише тоді в посвідченні з’явиться відповідний код, який дозволяє керування з таким типом корекції.
Якщо цієї відмітки немає — формально водій не має права керувати авто в лінзах, навіть якщо фактично ними користується.
Важливий момент при обміні посвідчення
Під час обміну тимчасового посвідчення (яке видається на 2 роки) на 30-річне варто звернути особливу увагу на актуальність медичних даних.
Попри те, що в умовах воєнного стану медична довідка не є обов’язковою, у разі змін у зорі її краще подати. Це дозволить:
- оновити інформацію в посвідченні
- уникнути юридичних неточностей
- підвищити безпеку на дорозі
Що треба знати про вади зору у водіїв
Водіям варто уважно ставитися до свого зору та своєчасно оновлювати медичні дані. Окуляри чи лінзи — не має значення, головне, щоб це було офіційно зафіксовано і відповідало реальним умовам керування.
Важливо попам’ятати, що в Україні немає штрафу за керування в окулярах чи без окулярів. Однак це є порушенням і може погіршити безпеку руху.