Очки или линзы: что нужно знать водителям о требованиях к зрению

При получении или обмене водительского удостоверения в Украине важную роль играет медицинская справка, в частности данные о состоянии зрения. Именно на ее основании определяется, должен ли водитель управлять транспортным средством с использованием средств коррекции - очков или контактных линз.

Требования регулируются постановлением КМУ №340, которое устанавливает порядок выдачи и обмена водительских удостоверений. Об этом сообщает ГСЦ МВД.

Как обозначается коррекция зрения в удостоверении

В водительском удостоверении информация о необходимости коррекции зрения фиксируется в виде специальных кодов:

01 - обязательная коррекция зрения

01.01 - управление только в очках

01.02 - управление только в контактных линзах

01.06 - разрешено очки или линзы

Эти отметки являются формальностью - они определяют обязательные условия для водителя при управлении автомобилем.

Нужно ли фотографироваться в очках

Если в медицинской справке указано, что водитель должен управлять авто в очках, рекомендуется делать фото для удостоверения именно в очках. Это помогает избежать недоразумений во время проверок и соответствует фактическим условиям управления.

Если водитель пользуется линзами

В случае использования контактных линз это обязательно должно быть указано в медицинской справке. Только тогда в удостоверении появится соответствующий код, который позволяет управление с таким типом коррекции.

Если этой отметки нет - формально водитель не имеет права управлять авто в линзах, даже если фактически ими пользуется.

Важный момент при обмене удостоверения

При обмене временного удостоверения (которое выдается на 2 года) на 30-летнее стоит обратить особое внимание на актуальность медицинских данных.

Несмотря на то, что в условиях военного положения медицинская справка не является обязательной, в случае изменений в зрении ее лучше подать. Это позволит:

обновить информацию в удостоверении

избежать юридических неточностей

повысить безопасность на дороге



Что нужно знать о недостатках зрения у водителей

Водителям стоит внимательно относиться к своему зрению и своевременно обновлять медицинские данные. Очки или линзы - не имеет значения, главное, чтобы это было официально зафиксировано и соответствовало реальным условиям управления.

Важно запомнить, что в Украине нет штрафа за управление в очках или без очков. Однако это является нарушением и может ухудшить безопасность движения.