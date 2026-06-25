Оновлений Audi Q4 e-tron отримав збільшений запас ходу та нові функції

Подорож стартувала рано-вранці з історичного центру Мюнхена, між площами Марієнплац та Фрауенкірхе. За словами Audi, практичність оновленого SUV ідеально підходить для подібних цілей, адже багажне відділення легко вміщує об'ємні валізи та обладнання, а в салоні передбачено розгалужену систему ніш загальною місткістю 24 літри.

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У кишенях дверей, центральній консолі та під підлокітником вистачає місця для великих пляшок з водою, парасольок та інших повсякденних речей. Також кросовер оснастили подвійною бездротовою зарядною панеллю, що дозволяє заряджати два смартфони одночасно.

Взаємодія з електромобілем повністю цифровізована. Навігаційну систему та маршрут активує оновлений голосовий асистент Audi Assistant, який миттєво реагує на команду водія. Під час руху містом у ранкових заторах автоматика забирає на себе частину функцій керування: асистенти утримання дистанції та смуги руху мінімізують стрес водія. Водночас високий рівень акустичного затишку в салоні доповнює преміальна аудіосистема SONOS.

Збільшений запас ходу та функція мобільної електростанції

Головною технічною перевагою модернізованого сімейства Q4 e-tron є покращена ефективність електричної силової установки. Максимальний запас ходу оновленої моделі тепер досягає вражаючих 592 кілометрів для версії Audi Q4 Sportback e-tron performance.

Ще одне важливе нововведення – технологія двоспрямованої зарядки. Завдяки спеціальній розетці в багажнику та зовнішньому зарядному порту, Audi Q4 e-tron здатний виступати як потужне джерело живлення для побутових приладів. Автомобіль без проблем забезпечує енергією компактну кавоварку та портативну автомобільну холодильну камеру з напоями, що перетворює електрокар на практичного помічника під час кемпінгу чи відпочинку на природі.

Динаміка на гірських серпантинах

На складних ділянках гірського масиву неподалік Судельфельдштрассе оновлений кросовер продемонстрував свій спортивний характер. Топові версії Audi Q4 e-tron видають потужність до 250 кВт, що дозволяє важкому позашляховику прискорюватися з місця до першої сотні за 5,4 секунди.

Завдяки переналаштованій підвісці автомобіль демонструє точніше керування та стабільність. При цьому система рекуперації ефективно повертає енергію в батарею під час кожного уповільнення. Інженери Audi наголошують, що навіть після кількох годин безперервного активного водіння різними типами доріг водій та пасажири не відчувають втоми завдяки ергономічним спортивним сидінням та збалансованій плавності ходу.