Audi оновлює сімейство моделей A3: передовий автопілот та нові цифрові функції

Головний акцент німецький автовиробник зробив на повністю переробленому цифровому інтер'єрі, розширенні переліку електронних асистентів водія та інтеграції сучасних онлайн-сервісів.

Читайте також: Audi представила новий A6 allroad: універсал підвищеної прохідності вперше став плагін-гібридом

Цифровий інтер'єр із панорамною архітектурою

Салон оновлених моделей Audi A3 отримав абсолютно нове планування робочої зони водія. Центральним елементом кокпіта став вигнутий панорамний блок екранів, який об'єднує 11,9-дюймову цифрову панель приладів та 12,8-дюймовий сенсорний дисплей мультимедійної системи MMI. Перероблена передня панель відрізняється ширшою декоративною вставкою, що створює безперервну горизонтальну лінію від щитка приладів до пасажирських дверей.

Для оздоблення інтер'єру запропоновано чотири варіанти матеріалів, серед яких вуглецеве волокно (карбон), мікрофібра Dinamica, а також два види текстильної тканини. Зміни торкнулися і центральної консолі: ніша для мобільного телефона тепер повернута в бік водійського сидіння та оснащена системою бездротової зарядки потужністю 25 Вт. Всі доступні варіанти рульового колеса (два двоспицевих виконання та одне триспицеве зі скошеним верхом і низом для версій S line та S-моделей) отримали фізичні коліщатка прокрутки, інтегровані в багатофункціональні кнопки.

Еволюція систем допомоги водієві та автоматичне паркування

Комплекс електронних асистентів безпеки та комфорту суттєво розширився. Виробник згрупував основні системи у нову трирівневу структуру пакетів: Tech, Tech plus та Tech pro. Базовим елементом оновлення стала система адаптивного круїз-контролю, яка працює на швидкості до 210 км/год та утримує автомобіль у межах смуги руху, орієнтуючись на дорожню розмітку, придорожні споруди та навколишній трафік.

На автомагістралях система здатна самостійно здійснювати перебудову в іншу смугу після активації водієм покажчика повороту. Крім того, асистент навчився автоматично гальмувати перед червоним сигналом світлофора та самостійно відновлювати рух, коли вмикається зелене світло.

Вперше для контролю поздовжнього та бічного положення машини використовуються так звані ройові онлайн-дані (swarm data). Завдяки цьому автомобіль адаптує свою швидкість до середньої швидкості потоку і здатний утримувати смугу руху навіть за відсутності видимої дорожньої розмітки. Безкоштовний доступ до використання онлайн-даних надається на три роки з моменту передачі авто клієнту, після чого термін дії послуги можна продовжити за окрему плату.

Для полегшення маневрування передбачена система кругового огляду з чотирма ширококутними камерами, яка формує тривимірну 3D-проєкцію автомобіля та навколишнього простору на екрані мультимедійної системи. Водій може масштабувати та обертати зображення під будь-яким кутом, що допомагає, наприклад, точно позиціонувати машину між напрямними рейками під час заїзду на мийку.

Додатково пакети Park assist plus та pro дозволяють автомобілю самостійно виконувати паралельне або перпендикулярне паркування, повністю контролюючи рульове керування, акселератор, гальма та перемикання передач автоматичної трансмісії. Версія системи з приставкою pro підтримує функцію дистанційного керування за допомогою смартфона через додаток myAudi, що дозволяє водієві заздалегідь вийти з машини в тісних місцях. Також з'явилася функція Trained parking, за допомогою якої Audi A3 може запам'ятати та автоматично повторювати до п'яти складних паркувальних маневрів (наприклад, заїзд у вузький гараж чи під навіс) на відстані до 50 метрів.

Також цікаво: "Преміальний корейський дизайн": новий Audi Q7 став героєм мемів через схожість із Hyundai Santa Fe

Цифрові сервіси та функції за запитом

Комплекс послуг Audi connect дозволяє віддалено контролювати стан автомобіля через смартфон. Користувач може перевірити точне місце паркування на карті, статус стоянкового гальма, роботу фар, а також переконатися, чи закриті вікна та двері. Застосунок відображає дані про поточний пробіг, рівень палива, залишок запасу ходу, тиск у шинах, рівень оливи та міжсервісні інтервали. Через телефон також можна керувати автономним обігрівачем або дистанційно блокувати замок дверей.

Завдяки системі функцій за запитом власники можуть активувати додаткові опції вже після купівлі авто. Серед нових пропозицій з'явився аудіопакет, який оптимізує відтворення низьких частот, вирівнює рівень гучності між різними джерелами звуку та покращує якість стиснутих аудіофайлів. Також доступна функція віртуального об'ємного звучання із симуляцією різних акустичних просторів – від концертної зали до студії звукозапису.

Різноманітність лінійки та технічні характеристики

Сімейство Audi A3 зберігає високу гнучкість пропозиції. Покупцям доступні класичний п'ятидверний хетчбек Sportback, елегантний Sedan, а також піднятий крос-хетчбек A3 allstreet, який дебютував навесні 2024 року і відрізняється збільшеним на три сантиметри дорожнім просвітом та вищою посадкою. Гамма силових агрегатів включає:

Бензинові та дизельні двигуни потужністю 85 кВт (116 к.с.) та 110 кВт (150 к.с.).

потужністю 85 кВт (116 к.с.) та 110 кВт (150 к.с.). Плагін-гібридні силові установки моделі A3 e-hybrid сумарною потужністю 150 кВт (204 к.с.) або 200 кВт (272 к.с.). Гібриди здатні подолати до 143 кілометрів виключно на електротязі за комбінованим циклом WLTP. Батарея підтримує швидку зарядку постійним струмом, яка дозволяє повністю відновити запас енергії приблизно за пів години. Допустима маса причепа для гібридних версій зросла на 300 кілограмів і тепер становить 1700 кілограмів.

сумарною потужністю 150 кВт (204 к.с.) або 200 кВт (272 к.с.). Гібриди здатні подолати до 143 кілометрів виключно на електротязі за комбінованим циклом WLTP. Батарея підтримує швидку зарядку постійним струмом, яка дозволяє повністю відновити запас енергії приблизно за пів години. Допустима маса причепа для гібридних версій зросла на 300 кілограмів і тепер становить 1700 кілограмів. Спортивні повнопривідні модифікації Audi S3 та RS 3. Обидва автомобілі оснащені системою повного приводу quattro з фірмовим розподільником крутного моменту між задніми колесами для покращення динаміки в поворотах. Модель Audi S3 укомплектована чотирициліндровим турбомотором потужністю 245 кВт (333 к.с.), а флагманський Audi RS 3 оснащується п'ятициліндровим двигуном 2.5 TFSI потужністю 294 кВт (400 к.с.).

Спортивні версії виділяються унікальними логотипами на решітці радіатора Singleframe та особливим малюнком світлодіодних денних ходових вогнів. Якщо модель RS 3 традиційно використовує графіку у вигляді фінішного прапора, то модифікація S3 тепер отримала свій унікальний світловий автограф.

Загалом водій через меню системи MMI може вибрати один із чотирьох варіантів малюнка денних ходових вогнів для матричних світлодіодних фар, причому три з чотирьох підписів були повністю перероблені навіть для базових версій моделі.

Терміни початку продажів та ціни в Європі

Оновлені автомобілі сімейства Audi A3 з новими пакетами оснащення надійдуть до європейських дилерських центрів у середині вересня 2026 року. На європейському ринку встановлено такі початкові ціни: