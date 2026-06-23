Audi обновляет модельный ряд A3: передовой автопилот и новые цифровые функции

Главный акцент немецкий автопроизводитель сделал на полностью переработанном цифровом интерьере, расширении перечня электронных помощников водителя и интеграции современных онлайн-сервисов.

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Цифровой интерьер с панорамной архитектурой

Салон обновленных моделей Audi A3 получил совершенно новую планировку рабочей зоны водителя. Центральным элементом кокпита стал изогнутый панорамный блок экранов, объединяющий 11,9-дюймовую цифровую панель приборов и 12,8-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы MMI. Переработанная передняя панель отличается более широкой декоративной вставкой, создающей непрерывную горизонтальную линию от приборной панели до пассажирских дверей.

Для отделки интерьера предложены четыре варианта материалов, среди которых углеродное волокно (карбон), микрофибра Dinamica, а также два вида текстильной ткани. Изменения коснулись и центральной консоли: ниша для мобильного телефона теперь повернута в сторону водительского сиденья и оснащена системой беспроводной зарядки мощностью 25 Вт. Все доступные варианты рулевого колеса (два двухспицевых исполнения и одно трёхспицевое со скошенной верхней и нижней частями для версий S line и S-моделей) получили физические колесики прокрутки, интегрированные в многофункциональные кнопки.

Эволюция систем помощи водителю и автоматическая парковка

Комплекс электронных ассистентов безопасности и комфорта существенно расширился. Производитель сгруппировал основные системы в новую трехуровневую структуру пакетов: Tech, Tech plus и Tech pro. Базовым элементом обновления стала система адаптивного круиз-контроля, которая работает на скорости до 210 км/ч и удерживает автомобиль в пределах полосы движения, ориентируясь на дорожную разметку, придорожные сооружения и окружающий трафик.

На автомагистралях система способна самостоятельно перестраиваться в другую полосу после активации водителем указателя поворота. Кроме того, ассистент научился автоматически тормозить перед красным сигналом светофора и самостоятельно возобновлять движение, когда загорается зеленый свет.

Впервые для контроля продольного и поперечного положения автомобиля используются так называемые роевые онлайн-данные (swarm data). Благодаря этому автомобиль адаптирует свою скорость к средней скорости потока и способен удерживаться в полосе движения даже при отсутствии видимой дорожной разметки. Бесплатный доступ к использованию онлайн-данных предоставляется на три года с момента передачи автомобиля клиенту, после чего срок действия услуги можно продлить за отдельную плату.

Для облегчения маневрирования предусмотрена система кругового обзора с четырьмя широкоугольными камерами, которая формирует трехмерную 3D-проекцию автомобиля и окружающего пространства на экране мультимедийной системы. Водитель может масштабировать и поворачивать изображение под любым углом, что помогает, например, точно позиционировать автомобиль между направляющими рейками при заезде на мойку.

Кроме того, пакеты Park assist plus и pro позволяют автомобилю самостоятельно выполнять параллельную или перпендикулярную парковку, полностью контролируя рулевое управление, акселератор, тормоза и переключение передач автоматической коробки передач. Версия системы с приставкой pro поддерживает функцию дистанционного управления с помощью смартфона через приложение myAudi, что позволяет водителю заранее выйти из машины в тесных местах. Также появилась функция Trained parking, с помощью которой Audi A3 может запомнить и автоматически повторять до пяти сложных парковочных маневров (например, заезд в узкий гараж или под навес) на расстоянии до 50 метров.

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Цифровые сервисы и функции по запросу

Комплекс услуг Audi connect позволяет удаленно контролировать состояние автомобиля через смартфон. Пользователь может проверить точное место парковки на карте, статус стояночного тормоза, работу фар, а также убедиться, закрыты ли окна и двери. Приложение отображает данные о текущем пробеге, уровне топлива, остаточном запасе хода, давлении в шинах, уровне масла и межсервисных интервалах. Через телефон также можно управлять автономным обогревателем или дистанционно блокировать замок дверей.

Благодаря системе функций по запросу владельцы могут активировать дополнительные опции уже после покупки автомобиля. Среди новых предложений появился аудиопакет, который оптимизирует воспроизведение низких частот, выравнивает уровень громкости между различными источниками звука и улучшает качество сжатых аудиофайлов. Также доступна функция виртуального объемного звучания с симуляцией различных акустических пространств – от концертного зала до студии звукозаписи.

Разнообразие модельного ряда и технические характеристики

Семейство Audi A3 сохраняет высокую гибкость предложения. Покупателям доступны классический пятидверный хэтчбек Sportback, элегантный седан, а также повышенный кросс-хэтчбек A3 allstreet, который дебютировал весной 2024 года и отличается увеличенным на три сантиметра дорожным просветом и более высокой посадкой. Гамма силовых агрегатов включает:

бензиновые и дизельные двигатели мощностью 85 кВт (116 к.с.) и 110 кВт (150 к.с.).

мощностью 85 кВт (116 к.с.) и 110 кВт (150 к.с.). Плагин-гибридные силовые установки модели A3 e-hybrid суммарной мощностью 150 кВт (204 к.с.) или 200 кВт (272 к.с.). Гибриды способны преодолеть до 143 километров исключительно на электротяге по комбинированному циклу WLTP. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током, которая позволяет полностью восстановить запас энергии примерно за полчаса. Допустимая масса прицепа для гибридных версий увеличилась на 300 килограммов и теперь составляет 1700 килограммов.

суммарной мощностью 150 кВт (204 к.с.) или 200 кВт (272 к.с.). Гибриды способны преодолеть до 143 километров исключительно на электротяге по комбинированному циклу WLTP. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током, которая позволяет полностью восстановить запас энергии примерно за полчаса. Допустимая масса прицепа для гибридных версий увеличилась на 300 килограммов и теперь составляет 1700 килограммов. Спортивные полноприводные модификации Audi S3 и RS 3. Оба автомобиля оснащены системой полного привода quattro с фирменным распределителем крутящего момента между задними колесами для улучшения динамики в поворотах. Модель Audi S3 укомплектована четырехцилиндровым турбомотором мощностью 245 кВт (333 к.с.), а флагманская Audi RS 3 оснащена пятицилиндровым двигателем 2.5 TFSI мощностью 294 кВт (400 к.с.).

Спортивные версии выделяются уникальными логотипами на решетке радиатора Singleframe и особым рисунком светодиодных дневных ходовых огней. Если модель RS 3 традиционно использует графику в виде финишного флага, то модификация S3 теперь получила свой уникальный световой автограф.

В целом водитель через меню системы MMI может выбрать один из четырёх вариантов рисунка дневных ходовых огней для матричных светодиодных фар, причём три из четырёх вариантов были полностью переработаны даже для базовых версий модели.

Сроки начала продаж и цены в Европе

Обновленные автомобили семейства Audi A3 с новыми пакетами оснащения поступят в европейские дилерские центры в середине сентября 2026 года. На европейском рынке установлены следующие стартовые цены: