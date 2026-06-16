Audi представила новий A6 allroad: універсал підвищеної прохідності вперше став плагін-гібридом

За словами головного технічного директора німецької марки Рувена Мора, концепція моделі залишилася незмінною – це безкомпромісний комфорт преміального сімейного автомобіля на асфальті, який трансформується у високу прохідність під час виїзду на складний рельєф завдяки фірмовому повному приводу quattro та адаптивній пневмопідвісці.

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Дизайн "Wide-Body" та збільшений кліренс

Головною стилістичною та конструктивною особливістю нового покоління став брутальний кузов. Колісна колія та крила автомобіля були суттєво розширені: загальна ширина кузова зросла на 111 мм порівняно зі звичайним універсалом A6 Avant та на 84 мм порівняно з allroad попередньої генерації. Довжина автомобіля становить 5016 мм, ширина – 1986 мм, а висота варіюється в межах від 1479 до 1508 мм залежно від налаштувань шасі.

Нижня частина кузова підкреслює позашляховий характер моделі за допомогою фірмового пластикового захисту, масивних накладок на колісні арки та вертикальних шестикутних елементів на радіаторній решітці. У базовому виконанні всі захисні елементи по периметру та дифузор виконані в чорному матовому та глянцевому кольорах, проте клієнтам доступний опціональний пакет із хромованими та сріблястими акцентами. Стандартно автомобіль комплектується 19-дюймовими колесами, а за доплату доступні диски діаметром до 21 дюйма.

Адаптивна пневматична підвіска та повнокероване шасі

Для впевненого подолання бездоріжжя Audi A6 allroad за замовчуванням оснащується ексклюзивною пневматичною підвіскою з діапазоном регулювання висоти в 55 мм. У стандартних режимах руху (комфортному, збалансованому чи ефективному) дорожній просвіт новинки на 34 мм більший, ніж у базового A6 Avant. Особливості роботи ходової частини в різних режимах:

Режими Offroad та Offroad+: примусово піднімають кузов ще на 15 мм. У режимі Offroad+ електроніка допускає більше пробуксовування коліс на піску чи снігу, активніше задіює електронне блокування диференціала, а роботизована коробка передач S tronic довше утримує нижчі ступені.

Режим Lift: збільшує кліренс на максимальні додаткові 20 мм для подолання великих перешкод (працює на швидкості до 35 км/год).

Режим Dynamic: для стабільності на автобані автоматично занижує кузов на 20 мм від нормального рівня. На швидкості понад 120 км/год машина присідає автоматично задля зменшення аеродинамічного опору.

Спортивну керованість великого універсала забезпечує модернізоване прогресивне рульове керування з жорсткішим кріпленням рейки. У плагін-гібридній версії стандартно (а для дизеля – опціонально) встановлюється система повного керування всіма колесами. На швидкості до 60 км/год задні колеса повертаються на кут до 5 градусів у протилежний бік до передніх, зменшуючи радіус розвороту майже на метр. На високій швидкості задні колеса підвертаються на два градуси в один бік із передніми, гарантуючи монолітну стабільність під час перелаштування.

Прем'єра плагін-гібрида та потужний дизель V6 MHEV plus

Усі силові установки для нового покоління пройшли глибоку електрифікацію і працюють виключно у зв'язці з постійним повним приводом quattro:

Audi A6 allroad e-hybrid (Plug-in hybrid): вперше запропонована для цієї моделі силова архітектура. Вона поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий турбомотор TFSI на 252 к.с. та інтегрований електромотор потужністю 105 кВт. Сумарна віддача системи становить 367 к.с. та 500 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Батарея ємністю 25,9 кВт-год забезпечує до 95 км ходу суто на електриці за циклом WLTP. Заряджання змінним струмом потужністю 11 кВт триває близько 2,5 години.

вперше запропонована для цієї моделі силова архітектура. Вона поєднує 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий турбомотор TFSI на 252 к.с. та інтегрований електромотор потужністю 105 кВт. Сумарна віддача системи становить 367 к.с. та 500 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає 5,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Батарея ємністю 25,9 кВт-год забезпечує до 95 км ходу суто на електриці за циклом WLTP. Заряджання змінним струмом потужністю 11 кВт триває близько 2,5 години. Audi A6 allroad 3.0 V6 TDI: трилітровий дизельний двигун потужністю 299 к.с і крутним моментом 580 Нм. Мотор отримав нову технологію "м'якого" гібрида MHEV plus із додатковим генератором, який забезпечує короткочасний буст у 24 к.с. (18 kW). Головна інновація – компресор з електроприводом, який розкручується до 90 000 обертів за 250 мілісекунд, повністю ліквідуючи турбояму. Максимальний тиск наддуву в 3,6 бара досягається на секунду швидше, ніж раніше, що дозволяє машині масою понад дві тонни прискорюватися до першої "сотні" за 5,4 секунди.

Всі версії оснащені інтегрованою системою керування гальмами, де педаль повністю від'єднана від гідравліки. Електроніка сама вирішує, коли сповільнювати машину за рахунок рекуперації, а коли підключати колодки.

Цифровий панорамний кокпіт та інтелектуальні технології світла

Інтер'єр універсала зазнав повної цифровізації. На передній панелі встановлено вигнутий панорамний OLED-дисплей Audi MMI, що складається з 11,9-дюймової панелі приладів та 14,5-дюймового центрального тачскріна. Перед пасажиром може бути встановлений персональний екран на 10,9 дюйма з підтримкою стрімінгових сервісів та Bluetooth-навушників.

Мультимедійна система отримала інтелектуального голосового асистента Audi assistant із вбудованим чат-ботом ChatGPT, який здатний розпізнавати складні розмовні фрази та самостійно створювати щоденні рутинні алгоритми для комфорту водія. Особливу увагу приділено безпеці та світловим технологіям.

Опціональні матричні фари Digital Matrix LED здатні проектувати навігаційні стрілки в межах смуги руху, попереджувальні знаки слизької дороги безпосередньо на асфальт та підсвічувати пішоходів на узбіччі. Денні ходові вогні підтримують 8 різних цифрових підписів. Ззаду встановлені ліхтарі Digital OLED 2.0 із функцією комунікаційного світла – у разі небезпеки чи різкого гальмування вони відображають для машин ззаду трикутні попереджувальні символи. Якщо до нерухомого універсала занадто близько під'їде інший автомобіль або велосипед, система автоматично ввімкне всі світлодіодні сегменти для запобігання зіткненню.

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Салон пропонує преміальний рівень комфорту: анатомічні крісла з масажем та вентиляцією, чотиризонний клімат-контроль із датчиком дрібнодисперсного пилу та панорамний дах із функцією затемнення. Об'єм багажного відділення становить від 466 до 1497 літрів (у гібрида – від 404 до 1423 літрів), а задній ряд сидінь складається у пропорції 40:20:40 за допомогою дистанційних важелів.

Замовлення на новий Audi A6 allroad стартують 18 червня 2026 року за базовою ціною від 77 250 євро, а перші машини з'являться в європейських дилерських центрах восени.