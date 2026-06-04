Оновлений Lexus RX матиме гігантський "телевізор" в салоні: фото

Прототип кросовера в білому кольорі був зафіксований фотошпигунами Carscoops під час проходження серії дорожніх тестів на трасі Нюрбургринг та її околицях. Примітною особливістю тестової машини стала мінімальна кількість захисної плівки – щільний камуфляж закривав виключно передню частину кузова, тоді як решта елементів залишалася повністю відкритою.

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Косметичні зміни екстер'єру та кузова

Нанесені на передню частину маскувальні елементи вказують на те, що оновлений Lexus RX отримає видозмінену фірмову решітку радіатора. Точно визначити всі відмінності від актуальної версії наразі важко, проте експерти очікують на появу іншого внутрішнього візерунка сітки. Крім того, інженери компанії можуть дещо скоригувати архітектуру нижньої секції переднього бампера та оптимізувати форму бічних повітрозабірників.

Цікаво, що світлодіодні фари головного світла на цьому конкретному прототипі залишилися стандартними, проте до моменту офіційного виходу новинки на ринок дизайн оптики ще може змінитися. Аналогічна ситуація прогнозується і для задньої частини кузова: попри відсутність камуфляжу на кормі тестового екземпляра, серійні кросовери можуть отримати освіжену графіку задніх ліхтарів та трохи змінену форму бампера.

Радикальне переоснащення інтер'єру та мультимедіа

Найбільш суттєві та принципові зміни відбудуться саме всередині автомобіля. У поточному виконанні кросовера центральний дисплей мультимедійної системи акуратно вбудований у приладову панель і візуально з'єднаний із зоною приладів водія. Однак знімки, зроблені крізь лобове скло прототипу, демонструють абсолютно новий підхід.

Оновлений Lexus RX отримає простіший, окремо розташовани інформаційно-розважальний екран планшетного типу. Таке стилістичне та ергономічне рішення RX запозичив у нового седана ES та кросовера TZ. Разом із новим дисплеєм оновлений RX перейме й інші елементи керування від моделі TZ.

Зокрема, безпосередньо під монітором має з'явитися класичний обертовий регулятор для зміни гучності аудіосистеми, а в саму панель інтегрують сенсорні поверхні для налаштування параметрів кліматичної системи. Водійське місце також освіжать за рахунок іншого рульового колеса та модернізованої цифрової панелі приладів.

Збереження лінійки силових агрегатів

На відміну від дизайну інтер'єру, механічна та технічна частини автомобіля навряд чи зазнають істотних перероблень. Поточна гамма силових установок майже напевно збережеться в повному обсязі, пропонуючи покупцям перевірені часом двигуни:

Базовий чотирициліндровий турбомотор об’ємом 2.4 літра, що розвиває потужність 275 кінських сил та 430 Нм кртуного моменту;

Гібрид RX 350h на базі 2,5-літрового атмосферного двигуна.

Плагін-гібрид RX 450h+, що також використовує в своїй основі 2,5-літровий чотирициліндровий агрегат.

Флагманський гібрид RX 500h F Sport з силовою установкою на базі 2,4-літрового турбомотора, сумарна віддача якої досягає 366 кінських сил та 461 Нм крутного моменту.

Офіційна презентація рестайлінгового преміального кросовера очікується протягом наступного року.

Секрет успіху Lexus RX