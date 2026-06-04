Обновленный Lexus RX будет иметь гигантский "телевизор" в салоне: фото

Прототип кроссовера в белом цвете был зафиксирован фотошпионами Carscoops во время прохождения серии дорожных тестов на трассе Нюрбургринг и ее окрестностях. Примечательной особенностью тестовой машины стало минимальное количество защитной пленки – плотный камуфляж закрывал исключительно переднюю часть кузова, тогда как остальные элементы оставались полностью открытыми.

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Косметические изменения экстерьера и кузова

Нанесенные на переднюю часть маскировочные элементы указывают на то, что обновленный Lexus RX получит видоизмененную фирменную решетку радиатора. Точно определить все отличия от актуальной версии пока трудно, однако эксперты ожидают появления другого внутреннего узора сетки. Кроме того, инженеры компании могут несколько скорректировать архитектуру нижней секции переднего бампера и оптимизировать форму боковых воздухозаборников.

Интересно, что светодиодные фары головного света на этом конкретном прототипе остались стандартными, однако к моменту официального выхода новинки на рынок дизайн оптики еще может измениться. Аналогичная ситуация прогнозируется и для задней части кузова: несмотря на отсутствие камуфляжа на корме тестового экземпляра, серийные кроссоверы могут получить освеженную графику задних фонарей и немного измененную форму бампера.

Радикальное переоснащение интерьера и мультимедиа

Наиболее существенные и принципиальные изменения произойдут именно внутри автомобиля. В текущем исполнении кроссовера центральный дисплей мультимедийной системы аккуратно встроен в приборную панель и визуально соединен с зоной приборов водителя. Однако снимки, сделанные сквозь лобовое стекло прототипа, демонстрируют совершенно новый подход.

Обновленный Lexus RX получит более простой, отдельно расположенный информационно-развлекательный экран планшетного типа. Такое стилистическое и эргономичное решение RX позаимствовал у нового седана ES и кроссовера TZ. Вместе с новым дисплеем обновленный RX перенял и другие элементы управления от модели TZ.

В частности, непосредственно под монитором должен появиться классический вращающийся регулятор для изменения громкости аудиосистемы, а в саму панель интегрируют сенсорные поверхности для настройки параметров климатической системы. Водительское место также освежат за счет другого рулевого колеса и модернизированной цифровой панели приборов.

Сохранение линейки силовых агрегатов

В отличие от дизайна интерьера, механическая и техническая части автомобиля вряд ли претерпят существенных переработок. Текущая гамма силовых установок почти наверняка сохранится в полном объеме, предлагая покупателям проверенные временем двигатели:

Базовый четырехцилиндровый турбомотор объемом 2.4 литра, развивающий мощность 275 лошадиных сил и 430 Нм крутящего момента;

Гибрид RX 350h на базе 2,5-литрового атмосферного двигателя.

Плагин-гибрид RX 450h +, что также использует в своей основе 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат.

Флагманский гибрид RX 500h F Sport с силовой установкой на базе 2,4-литрового турбомотора, суммарная отдача которой достигает 366 лошадиных сил и 461 Нм крутящего момента.

Официальная презентация рестайлингового премиального кроссовера ожидается в течение следующего года.

Секрет успеха Lexus RX