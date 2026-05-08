Мировая премьера Lexus TZ: новый эталон роскоши среди шестиместных электрокроссоверов

В основу разработки Lexus TZ положена философия Driving Lounge, отмечает производитель. Это не просто интерьер, а настоящий “мобильное пространство для отдыха”, где царит тишина и изящество. Благодаря длинной колесной базе в 3050 мм и продуманной компоновке, инженерам удалось создать полноценный третий ряд сидений, где взрослые пассажиры могут чувствовать себя свободно.

Особое внимание уделено деталям: второй ряд состоит из индивидуальных кресел, а пассажиры первых двух рядов могут воспользоваться инфракрасным обогревом зоны коленей и подставками для ног. Ощущение простора усиливает крупнейшая в истории бренда панорамная крыша, охватывающая все три ряда сидений.

Технологический кокпит и экологические материалы

Панель приборов лишена традиционного козырька, открывающего панорамный обзор для водителя. Управление функциями осуществляется через 14-дюймовый центральный дисплей и инновационные скрытые сенсорные переключатели Lexus Responsive Hidden Switch, которые становятся видимыми только при приближении руки.

Следуя принципам устойчивого развития, Lexus использовал в отделке “кованый” бамбук и переработанный алюминий. Аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком дополняет атмосферу роскоши, позволяя направлять основной звуковой поток специально на пассажиров задних рядов.

Динамика и характер управления

Несмотря на длину в 5100 мм, Lexus TZ демонстрирует маневренность на уровне компактных кроссоверов. Это стало возможным благодаря системе всеколесного управления, где задние колеса могут поворачиваться на угол до 4 градусов. Сердцем автомобиля является система полного привода DIRECT4, которая мгновенно распределяет крутящий момент между осями.

Для водителей, которые ценят вовлеченность в процесс вождения, предусмотрена система Interactive Manual Drive, имитирующая работу 8-ступенчатой механической трансмиссии с соответствующим звуковым сопровождением и виброотдачей на руле. Специальный режим Comfort синхронизирует работу подвески и тормозов, чтобы минимизировать шатание пассажиров во время маневров.

Силовая установка и зарядка

Lexus TZ будет предлагаться в двух основных модификациях:

батарея 77 кВт-ч, мощность 313 л.с., запас хода до 450 км. TZ 550e: батарея 95,8 кВт-ч, мощность 408 л.с., запас хода до 540 км.

Благодаря поддержке быстрой зарядки постоянным током мощностью до 150 кВт, пополнить энергию с 10% до 80% можно всего за 30 минут.

Безопасность нового уровня

Кроссовер оснащен самым современным комплексом Lexus Safety System +. Адаптивный круиз-контроль получил интеллектуальный режим Eco Run, который анализирует аэродинамику автомобилей впереди для уменьшения сопротивления воздуха и экономии энергии. Система предотвращения столкновений теперь распознает еще больше объектов на перекрестках, обеспечивая максимальную защиту в городском трафике. Выход Lexus TZ на европейский рынок запланирован на 2027 год.

Электрическая эволюция Lexus: от смелых концептов к реальности

Серийный Lexus TZ стал воплощением новой стратегии бренда, которая в последнее время удивляет фанатов радикальными идеями. От невероятного концепта LS Coupe до экстремального шестиколесного Lexus – эти проекты заложили фундамент языка дизайна “Провокационная простота” (Provocative Simplicity), где агрессивные грани сочетаются с идеальной аэродинамикой нового электрокроссовера.