Світова прем’єра Lexus TZ: новий еталон розкоші cеред шестимісних електрокросоверів

В основу розробки Lexus TZ покладено філософію Driving Lounge, зазначає виробник. Це не просто інтер’єр, а справжній “мобільний простір для відпочинку”, де панує тиша та витонченість. Завдяки довгій колісній базі у 3050 мм та продуманому компонуванню, інженерам вдалося створити повноцінний третій ряд сидінь, де дорослі пасажири можуть почуватися вільно.

Особливу увагу приділено деталям: другий ряд складається з індивідуальних крісел, а пасажири перших двох рядів можуть скористатися інфрачервоним обігрівом зони колін та підставками для ніг. Відчуття простору підсилює найбільший в історії бренду панорамний дах, що охоплює всі три ряди сидінь.

Технологічний кокпіт та екологічні матеріали

Панель приладів позбавлена традиційного козирка, що відкриває панорамний огляд для водія. Управління функціями здійснюється через 14-дюймовий центральний дисплей та інноваційні приховані сенсорні перемикачі Lexus Responsive Hidden Switch, які стають видимими лише при наближенні руки.

Дотримуючись принципів сталого розвитку, Lexus використав в оздобленні “кований” бамбук та перероблений алюміній. Аудіосистема Mark Levinson із 21 динаміком доповнює атмосферу розкоші, дозволяючи спрямовувати основний звуковий потік спеціально на пасажирів задніх рядів.

Динаміка та характер керування

Попри довжину в 5100 мм, Lexus TZ демонструє маневреність на рівні компактних кросоверів. Це стало можливим завдяки системі всеколісного керування, де задні колеса можуть повертатися на кут до 4 градусів. Серцем автомобіля є система повного приводу DIRECT4, яка миттєво розподіляє крутний момент між осями.

Для водіїв, які цінують залученість у процес водіння, передбачена система Interactive Manual Drive, що імітує роботу 8-ступінчастої механічної трансмісії з відповідним звуковим супроводом та вібровіддачею на кермі. Спеціальний режим Comfort синхронізує роботу підвіски та гальм, щоб мінімізувати хитання пасажирів під час маневрів.

Силова установка та заряджання

Lexus TZ пропонуватиметься у двох основних модифікаціях:

TZ 450e: батарея 77 кВт-год, потужність 313 к.с., запас ходу до 450 км.

TZ 550e: батарея 95,8 кВт-год, потужність 408 к.с., запас ходу до 540 км.

Завдяки підтримці швидкої зарядки постійним струмом потужністю до 150 кВт, поповнити енергію з 10% до 80% можна всього за 30 хвилин.

Безпека нового рівня

Кросовер оснащений найсучаснішим комплексом Lexus Safety System +. Адаптивний круїз-контроль отримав інтелектуальний режим Eco Run, який аналізує аеродинаміку автомобілів попереду для зменшення опору повітря та економії енергії. Система запобігання зіткненням тепер розпізнає ще більше об'єктів на перехрестях, забезпечуючи максимальний захист у міському трафіку. Вихід Lexus TZ на європейський ринок заплановано на 2027 рік.

Електрична еволюція Lexus: від сміливих концептів до реальності

Серійний Lexus TZ став втіленням нової стратегії бренду, яка останнім часом дивує фанатів радикальними ідеями. Від неймовірного концепту LS Coupe до екстремального шестиколісного Lexus – ці проєкти заклали фундамент мови дизайну “Провокативна простота” (Provocative Simplicity), де агресивні грані поєднуються з ідеальною аеродинамікою нового електрокросовера.