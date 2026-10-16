Opel Astra отримала базову версію з ковпаками за 35 тисяч доларів

Як повідомляє видання Carscoops, нова комплектація Start розташувалася на протилежному кінці лінійки від флагманської моделі GSE. Головною візуальною фішкою здешевленого авто стали 16-дюймові сталеві диски з багатоспицевими ковпаками та високопрофільними шинами, які відверто відсилають до автомобільної моди дев'яностих років.

Незважаючи на такий скромний підхід до коліс, базова модель не виглядає бідно. Автомобіль зберіг фірмову підсвічену решітку радіатора Opel Vizor, сучасні світлодіодні фари та скульптурні бампери, які з'явилися після нещодавнього рестайлінгу.



Що в салоні та під капотом

На відміну від бюджетного кросовера Frontera Start, де замість екрана мультимедіа пропонують лише кріплення для смартфона, найдешевша Astra приємно дивує. У салоні стандартно встановлена повноцінна цифрова кабіна з двома 10-дюймовими дисплеями, автоматичний клімат-контроль та сидіння Intelli-Seats із шістьма ручними налаштуваннями.

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Щодо безпеки, то виробник забезпечив базовий набір систем допомоги водієві, якого вимагає європейське законодавство. Камеру заднього виду залишили для дорожчих версій, проте парктроніки на обох бамперах є вже в базі, що цілком покриває потреби для щоденних поїздок містом.

Лінійка двигунів Astra Start пропонує три варіанти, і що цікаво – жодної механічної коробки передач. Покупці можуть обрати 1,2-літровий бензиновий м'який гібрид на 143 кінські сили, 130-сильний турбодизель або ж повністю електричну версію із запасом ходу до 450 кілометрів за циклом WLTP.

Адекватний прайс чи переплата?

М'який гібрид у кузові хетчбек стартує з позначки 31 890 євро, що в еквіваленті становить близько 35 700 доларів. Такий прайс знижує поріг входу в оновлену лінійку моделі на 1600 євро, проте цю економію легко звести нанівець кількома опціями.

Наприклад, за інший колір кузова доведеться доплатити 750 євро, а пакет Comfort обійдеться ще у 500 євро. Якщо ж ви захочете замінити сталеві диски на 16-дюймові легкосплавні, готуйте додаткові 800 євро.



Майбутнє сімейних універсалів

Нагадаємо, раніше ми писали, що німецький бренд готує радикальні зміни для своїх сімейних авто. Нещодавно компанія засвітила концепт електричного універсала STX, який має прийти на зміну нинішній генерації Astra до 2030 року.