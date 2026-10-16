Opel Astra получила базовую версию с колпаками за 35 тысяч долларов

Как сообщает издание Carscoops, новая комплектация Start разместилась на противоположном конце линейки от флагманской модели GSE. Главной визуальной фишкой удешевленного авто стали 16-дюймовые стальные диски с многоспицевыми колпаками и высокопрофильными шинами, откровенно отсылающими к автомобильной моде девяностых годов.

Несмотря на такой скромный подход к колесам, базовая модель не выглядит скудно. Автомобиль сохранил фирменную подсвеченную радиаторную решетку Opel Vizor, современные светодиодные фары и скульптурные бамперы, появившиеся после недавнего рестайлинга.



Что в салоне и под капотом

В отличие от бюджетного кроссовера Frontera Start, где вместо экрана мультимедиа предлагают только крепеж для смартфона, самая дешевая Astra приятно удивляет. В салоне стандартно установлена полноценная цифровая кабина с двумя 10-дюймовыми дисплеями, автоматический климат-контроль и сиденье Intelli-Seats с шестью ручными настройками.

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Относительно безопасности производитель обеспечил базовый набор систем помощи водителю, которого требует европейское законодательство. Камеру заднего вида оставили для более дорогих версий, однако парктроники на обеих бамперах уже в базе, что полностью покрывает потребности для ежедневных поездок по городу.

Линейка двигателей Astra Start предлагает три варианта, и что интересно– ни одной механической коробки. Покупатели могут выбрать 1,2-литровый бензиновый мягкий гибрид на 143 лошадиные силы, 130-сильный турбодизель или полностью электрическую версию с запасом хода до 450 километров по циклу WLTP.

Адекватный прайс или переплата?

Мягкий гибрид в кузове хэтчбек стартует с отметки 31 890 евро, что в эквиваленте составляет около 35 700 долларов. Такой прайс снижает порог входа в обновленную линейку модели на 1600 евро, однако эту экономию легко свести на нет несколькими опциями.

К примеру, за другой цвет кузова придется доплатить 750 евро, а пакет Comfort обойдется еще в 500 евро. Если вы захотите заменить стальные диски на 16-дюймовые легкосплавные, готовьте дополнительные 800 евро.



Будущее семейных универсалов

Напомним, ранее мы писали, что немецкий бренд готовит радикальные изменения для своих семейных автомобилей. Недавно компания зажгла концепт электрического универсала STX., который должен прийти на смену нынешней генерации Astra к 2030 году.