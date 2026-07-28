Паливна криза в Україні набирає обертів: коли зупиняться ціни

Український паливний ринок переживає перший тиждень нової кризи. Лише за сім днів середня ціна бензину А-95 зросла на 4,3 грн за літр, а дизельного пального – одразу на 9,34 грн. При цьому експерти попереджають, що подорожчання ще не завершилося, а на окремих АЗС уже фіксують дефіцит бензину.

За даними Консалтингової групи А-95, середня ціна бензину А-95 сягнула 80,88 грн/л, а дизельного пального – 88 грн/л. В окремих мережах дизель за тиждень подорожчав більш ніж на 16 грн за літр. Про це пише паливний експерт Сергій Куюн.

Дизель дорожчає через дефіцит та проблеми з постачанням

Однією з головних причин зростання цін залишається високий попит на дизельне пальне. Додаткове навантаження на ринок створила переорієнтація частини зернових вантажів із морських портів на автомобільний транспорт.

Хоча імпорт дизеля триває, існуючих обсягів уже недостатньо для задоволення попиту. Постачальники активно шукають додаткові ресурси, однак ситуацію ускладнює конкуренція на європейському ринку.

Зокрема, після припинення російського експорту дизельного пального Туреччина почала активно закуповувати продукцію європейських нафтопереробних заводів, у тому числі грецьких, які традиційно були важливими постачальниками для України.

Крім того, за останні два тижні вже двічі повідомлялося про випадки, коли танкери з пальним, що прямували до Румунії, були перепродані іншим покупцям через вищу запропоновану ціну.

Додатковий тиск створює різке зростання вартості морських перевезень та страхування суден.

Впровадження Е10 вже призвело до дефіциту

Ще складнішою виглядає ситуація на ринку бензину. На окремих автозаправних станціях вже спостерігається відсутність бензину А-95.

Однією з причин називають запровадження з 1 липня стандарту Е10, який передбачає використання бензину з домішками біоетанолу. Ця суміш є шкідливою для автомобілів старше двадцяти років, а у більш “свіжих” призводить до зростання витрати пального.

Через безпекову ситуацію Україна фактично не може виробляти такий бензин самостійно, а європейські виробники не здатні швидко наростити його випуск.

Додатковою проблемою стало припинення поставок із грецького НПЗ Hellenic Petroleum, який раніше забезпечував український ринок паливом у періоди пікового попиту, однак не виробляє бензин стандарту Е10.

Подорожчання ще не завершилося

Наразі гуртові ціни вже значно перевищують роздрібні. Дизельне пальне у гурті коштує 93–95 грн за літр, тоді як на більшості АЗС його ціна ще не досягла 90 грн.

Гуртові ціни на бензин також залишаються високими – близько 82 грн за літр, а пропозиція ресурсу суттєво скоротилася.

Експерти зазначають, що якщо оператори не підвищуватимуть роздрібні ціни, паливо швидко викуплять великі оптові споживачі. Альтернативою могло б стати збільшення імпорту, однак наразі це ускладнюють проблеми з логістикою та обмежена пропозиція на європейському ринку.

У результаті зростання цін на українських АЗС, найімовірніше, продовжиться. При цьому учасники ринку наголошують, що головним ризиком залишається вже не лише вартість пального, а й достатність його постачання, адже дефіцит ресурсу може виявитися значно серйознішою проблемою, ніж психологічна позначка у 100 грн за літр.