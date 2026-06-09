Спиртовий бензин на усіх АЗС з 1 липня: чи зміниться його маркування

Останніми днями в соцмережах активно поширюється інформація про нібито масштабний перехід українських АЗС на маркування пального — E5, E10 та B7. Проте значна частина таких повідомлень містить неточності або відверто вводить водіїв в оману, пише директор “Консалтингова група А-95” Сергій Куюн.

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Насправді з 1 липня 2026 року ключовою зміною стане фізичне впровадження стандарту бензину Е10, тоді як про масовий перехід на нові стандарти маркування пального на АЗС наразі не йдеться. Розбавлений спиртом бензин матиме маркування А95.

Що таке спиртовий бензин

Е10 — це бензин із підвищеним вмістом біоетанолу. Біоетанол є спиртом рослинного походження, який додають до чистого бензину.

Для сучасних автомобілів така зміна не матиме негативних наслідків. Однак в Україні середній вік легкових автомобілів становить приблизно 17 років. Тобто більша половина автопарку опиняється у зоні ризику.

Чи потрібно хвилюватися за двигун

Для автомобілів, випущених за останні 10-15 років, бензин Е10 не становить загрози. Європа використовує таке пальне вже багато років, а чимало виробників ще раніше офіційно підтвердили сумісність своїх моделей із бензином, який містить до 10% біоетанолу.

У зоні ризику автопарк старих автомобілів, випущених у 1990-х та 2000-х роках, де гумові ущільнювачі та елементи паливної системи не розраховані на підвищений вміст спирту. Також шкодить розбавлений спиртом бензин металевим бензобакам старих авто.

У розбавленого спиртом пального є здатність розшаровуватись – спирт забирає вологу з повітря і з часом осідає на дні бензобаку. Автомобіль який стояв без руху кілька тижнів буде запускатись саме на цьому осаді з дна бензобаку, що не дуже корисно для двигуна.

На скільки подорожчає бензин

За оцінками учасників ринку, собівартість бензину Е10 приблизно на 15–25 доларів за тонну вища за чистий бензин. У перерахунку на літр це близько 50–75 копійок в собівартості гуртових закупівель.

Однак на роздрібному ринку ситуація буде інша. Власник і CEO UPG Володимир Петренко під час форуму Energy Finance у Києві повідомив свої розрахунки: ”Я очікую, що це буде приблизно плюс 4 грн до ціни, якщо буде 10% біоетанолу”, — зазначив Петренко.

Чи зміниться витрата пального

Біоетанол має нижчу енергетичну цінність порівняно з бензином. На практиці різниця у витраті становить кілька відсотків та фактично пропорційна відсотку вмісту біокомпонента у пальному. Тобто при додаванні 4-5% збільшення витрати пального майже непомітне, а при додаванні 7-10% стає трохи більш відчутним.

Навіщо взагалі потрібен біоетанол

Головна мета — зменшення залежності від імпортних нафтопродуктів та лобізм аграрного й переробного секторів.

Українські та міжнародні холдинги мають значний потенціал виробництва біоетанолу з кукурудзи та інших сільськогосподарських культур. За оцінками експертів, протягом найближчих кількох років виробничі потужності можуть зрости в декілька разів. Але це при умові припинення бойових дій.

Серед потенційних переваг:

скорочення імпорту компонентів для бензину;

підтримка аграріїв;

розвиток біопаливної галузі;

додаткові експортні можливості;

часткове зниження шкідливих викидів.

Головне для водіїв з 1 липня

Більшість власників нових автомобілістів фактично не відчує змін:

автомобілі залишаться сумісними з новим пальним;

зростання цін прогнозується на рівні приблизно 4 грн на літрі;

витрата пального дещо збільшиться, а потужність авто – зменшиться;

заправлятися можна буде так само, як і раніше – маркування на АЗС лишаються старі.

Для автомобілів випущених до 2012 року ризики значно більші: докладніше про них можна прочитати тут.