Топливный кризис в Украине набирает обороты: когда остановятся цены

Украинский топливный рынок переживает первую неделю нового кризиса. Всего за семь дней средняя цена бензина А-95 выросла на 4,3 грн за литр, а дизельного топлива – сразу на 9,34 грн. При этом эксперты предупреждают, что подорожание еще не завершилось, а на некоторых АЗС уже фиксируют дефицит бензина.

По данным Консалтинговой группы А-95, средняя цена бензина А-95 достигла 80,88 грн/л, а дизельного горючего – 88 грн/л. В отдельных сетях дизель за неделю подорожал более чем на 16 гривен за литр. Об этом пишет топливный эксперт Сергей Куюн.

Дизель дорожает из-за дефицита и проблем со снабжением

Одной из главных причин роста цен остается высокий спрос на дизельное топливо. Дополнительную нагрузку на рынок создала переориентация части зерновых грузов из морских портов на автомобильный транспорт.

Хотя импорт дизеля продолжается, существующих объемов уже недостаточно для удовлетворения спроса. Поставщики активно ищут дополнительные ресурсы, однако ситуацию усложняет конкуренция на европейском рынке.

В частности, после прекращения российского экспорта дизельного горючего Турция начала активно закупать продукцию европейских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе греческих, традиционно являющихся важными поставщиками для Украины.

Кроме того, за последние две недели уже дважды сообщалось о случаях, когда танкеры с горючим, направлявшиеся в Румынию, были перепроданы другим покупателям из-за более высокой предложенной цены.

Дополнительное давление создает резкий рост стоимости морских перевозок и страхования судов.

Внедрение Е10 уже привело к дефициту

Еще сложнее ситуация на рынке бензина. На отдельных автозаправочных станциях уже наблюдается отсутствие бензина А-95.

Одной из причин называют введение с 1 июля стандарта Е10, предусматривающего использование бензина с добавлением биоэтанола. Эта смесь является вредной для автомобилей старше двадцати лет, а в более“ свежих” авто приводит к росту расхода горючего.

Из-за ситуации безопасности Украина фактически не может производить такой бензин самостоятельно, а европейские производители не способны быстро нарастить его выпуск.

Дополнительной проблемой стало прекращение поставок из греческого НПЗ Hellenic Petroleum, ранее обеспечивавшего украинский рынок топливом в периоды пикового спроса, однако не производящего бензин стандарта Е10.

Подорожание еще не завершилось

В настоящее время оптовые цены уже значительно превышают розничные. Дизельное топливо в группе стоит 93 – 95 грн за литр, в то время как на большинстве АЗС его цена еще не достигла 90 грн.

Оптовые цены на бензин также остаются высокими – около 82 грн за литр, а предложение ресурса существенно сократилось.

Эксперты отмечают, что, если операторы не будут повышать розничные цены, топливо быстро выкупят крупные оптовые потребители. Альтернативой могло бы стать увеличение импорта, однако сейчас это усугубляют проблемы с логистикой и ограниченное предложение на европейском рынке.

В результате рост цен на украинских АЗС, вероятнее всего, продолжится. При этом участники рынка отмечают, что главным риском остается уже не только стоимость горючего, но и достаточность его снабжения, ведь дефицит ресурса может оказаться более серьезной проблемой, чем психологическая отметка в 100 грн за литр.