Паризький автосалон 2026 пройде у жовтні: скільки коштує вхід

Паризький автосалон 2026 року, або Mondial de l’Auto, відкрив продаж квитків на свою 91-шу редакцію, повідомляє офіційний сайт виставки. Подія пройде з 12 до 18 жовтня у Paris Expo Porte de Versailles та збере автовиробників, постачальників комплектуючих, компанії зі сфери мобільності й автомобільних ентузіастів.

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Автосалон повертається під гаслом Let’s Celebrate

Гасло цьогорічного Паризького автосалону — “Let’s Celebrate!”. Організатори подають виставку не просто як майданчик для прем’єр, а як велику автомобільну подію для всіх учасників індустрії та широкої публіки.

Офіційний постер 2026 року побудований навколо образу скляного автомобіля. За задумом організаторів, він символізує відкритість автоіндустрії до майбутнього, технологій та інновацій.

Для європейського авторинку Паризький автосалон залишається одним із ключових майданчиків.

Саме тут виробники часто показують нові серійні моделі, концепти, електромобілі, гібриди та технології майбутньої мобільності.

Скільки коштують квитки

Продаж квитків на Mondial de l’Auto 2026 уже відкритий. У будні дні, з вівторка по п’ятницю, повний квиток для дорослих коштує 20 євро.

Вечірній квиток на п’ятницю та суботу оцінили у 17 євро. У вихідні дні стандартна ціна для дорослих залишилася на рівні 22 євро.

Дитячий квиток для відвідувачів віком від 7 до 17 років коштує 13 євро. Таку ж ціну встановили для людей з інвалідністю та маломобільних відвідувачів.

Новинка цього року — студентський квиток за 13 євро. Він діятиме щодня, а не лише в окремі дні тижня.

Коли працюватиме виставка

У вівторок, середу та четвер автосалон буде відкритий з 9:30 до 20:00. У п’ятницю та суботу виставка працюватиме довше — з 9:00 до 22:00. Це зручно для тих, хто хоче відвідати салон після роботи або провести там цілий день.

У неділю, 18 жовтня, останній день роботи автосалону триватиме з 9:00 до 18:30.

Окремо передбачений день для преси. Він відбудеться у понеділок, 12 жовтня 2026 року. Саме цього дня зазвичай проходять головні презентації та перші офіційні покази новинок.

Чому це важливо для автомобільного світу

Паризький автосалон — одна з найстаріших автомобільних виставок світу. Його історія почалася ще у 1898 році, а сам захід проходить раз на два роки.

Після кількох складних років для міжнародних автосалонів Париж намагається повернути собі статус великого європейського майданчика. У 2024 році виставку відвідали 508 тисяч людей, у ній взяли участь 48 автовиробників і 158 експонентів, а подію висвітлювали понад 4000 журналістів.

Для виробників це можливість показати нові моделі й технології. Для відвідувачів — шанс побачити майбутні автомобілі наживо, а не лише на екрані смартфона. Для українських автомобілістів

Паризький автосалон також цікавий, адже багато європейських прем’єр згодом потрапляють і на наш ринок — офіційно або як імпортовані авто з ЄС.

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Хто організовує Paris Motor Show 2026

Організаторами Паризького автосалону 2026 року є PFA та Hopscotch Congrès, які співпрацюють над подією з 2019 року.

PFA представляє французьку автомобільну індустрію та об’єднує виробників, постачальників і компанії сектору. Hopscotch відповідає за комунікаційний та подієвий напрям.

Разом вони позиціонують Mondial de l’Auto 2026 як подію, що має об’єднати класичних автовиробників, нових гравців індустрії, технологічні компанії та автомобільну культуру.