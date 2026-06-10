Що показали на виставці “Електроспектива”: електромобілі та зарядна інфраструктура

10 червня у київському UNIT.City стартувала виставка “Електроспектива” — захід, присвячений електромобілям, зарядній інфраструктурі та регулюванню ринку електротранспорту. “Електроспектива” об’єднує офіційних і неофіційних дилерів, виробників та дистриб’юторів зарядних станцій, профільних урядовців, медіа та EV-спільноту.

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Електромобілі вже не нішевий транспорт

“Електроспектива” – це щорічний бізнес-захід для тих, хто працює у сфері електромобілів та зарядної інфраструктури. З року в рік учасники фіксують, як змінюється українська автомобільна екосистема. Тут піднімаються актуальні питання зарядки, гарантії, сервісу, митного оформлення, інфраструктури та регулювання.

На виставці представлено багато електромобілів, серед яких є й кілька свіжих новинок – BMW iX3, Zeekr 007, MG Cyberster, Electro-LUAZ з сонячними батареями. Для українського ринку це особливо важливо, бо більша частина електромобілів досі приходить через імпорт уживаних авто або неофіційні канали. Але паралельно зростає й офіційна пропозиція — від європейських, китайських, корейських та інших брендів.

UNIT.City став майданчиком для EV-ринку

Місце проведення теж обране невипадково. UNIT.City давно позиціонується як простір для технологічних компаній, стартапів, інноваційних подій і нових бізнес-моделей. Електромобільність добре вписується в цю логіку, бо це вже не тільки автомобілі, а ще й енергетика, софт, зарядні мережі, міське планування та цифрові сервіси.



Одна з ключових тем “Електроспективи” — зарядна інфраструктура. І це логічно, бо саме зарядки часто визначають, наскільки комфортним буде життя з електромобілем. Потужність станцій, доступність у містах і на трасах, тарифи, оплата, надійність, інтеграція з навігацією — усе це вже стало частиною реального користувацького досвіду.



Окрім експозони, у програмі передбачені панельні дискусії з ключовими гравцями ринку, представниками держави, енергетичного сектору та бізнесу. Серед заявлених спікерів — заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач, представниця Української асоціації відновлюваної енергетики Марина Китіна та керівний партнер UNIT.City Костянтин Євтушенко.

Для звичайного відвідувача “Електроспектива” корисна тим, що дозволяє побачити електромобілі не в оголошеннях і не на YouTube, а наживо. Можна сісти в салон, оцінити простір, багажник, якість матеріалів, поставити питання про зарядку, гарантію, сервіс і реальний запас ходу.

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Це важливо, бо покупка електромобіля часто починається не з технічних характеристик, а з побутових питань. Де заряджати? Скільки реально проїде взимку? Що буде з батареєю через кілька років? Чи є офіційна гарантія? Чи можна обслуговувати авто в Україні? Скільки коштує домашня зарядка?

Саме такі відповіді найкраще отримувати не з рекламних буклетів, а в розмові з тими, хто продає, заряджає, обслуговує та щодня експлуатує електромобілі.

Український EV-ринок дорослішає