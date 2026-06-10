Что показали на выставке "Электроспектива": электромобили и зарядная инфраструктура

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Экспозиция выставки
10 июня в киевском UNIT.City стартовала выставка “Электроспектива” - мероприятие, посвященное электромобилям, зарядной инфраструктуре и регулированию рынка электротранспорта. “Электроспектива” объединяет официальных и неофициальных дилеров, производителей и дистрибьюторов зарядных станций, профильных чиновников, медиа и EV-сообщество.
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Электромобили уже не нишевый транспорт
“Электроспектива” – это ежегодное бизнес-мероприятие для тех, кто работает в сфере электромобилей и зарядной инфраструктуры. Из года в год участники фиксируют, как меняется украинская автомобильная экосистема. Здесь поднимаются актуальные вопросы зарядки, гарантии, сервиса, таможенного оформления, инфраструктуры и регулирования.
На выставке представлено много электромобилей, среди которых есть и несколько свежих новинок – BMW iX3, Zeekr 007, MG Cyberster, Electro-LUAZ с солнечными батареями. Для украинского рынка это особенно важно, потому что большая часть электромобилей до сих пор приходит через импорт подержанных авто или неофициальные каналы. Но параллельно растет и официальное предложение - от европейских, китайских, корейских и других брендов.
UNIT.City стал площадкой для EV-рынка
Место проведения тоже выбрано неслучайно. UNIT.City давно позиционируется как пространство для технологических компаний, стартапов, инновационных событий и новых бизнес-моделей. Электромобильность хорошо вписывается в эту логику, потому что это уже не только автомобили, а еще и энергетика, софт, зарядные сети, городское планирование и цифровые сервисы.
Одна из ключевых тем “Электроспективы” - зарядная инфраструктура. И это логично, потому что именно зарядки часто определяют, насколько комфортной будет жизнь с электромобилем. Мощность станций, доступность в городах и на трассах, тарифы, оплата, надежность, интеграция с навигацией - все это уже стало частью реального пользовательского опыта.
Кроме экспозоны, в программе предусмотрены панельные дискуссии с ключевыми игроками рынка, представителями государства, энергетического сектора и бизнеса. Среди заявленных спикеров - заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач, представительница Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Марина Китина и управляющий партнер UNIT.City Константин Евтушенко.
Для обычного посетителя “Электроспектива” полезна тем, что позволяет увидеть электромобили не в объявлениях и не на YouTube, а вживую. Можно сесть в салон, оценить пространство, багажник, качество материалов, задать вопрос о зарядке, гарантии, сервисе и реальном запасе хода.
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Это важно, потому что покупка электромобиля часто начинается не с технических характеристик, а с бытовых вопросов. Где заряжать? Сколько реально проедет зимой? Что будет с батареей через несколько лет? Есть ли официальная гарантия? Можно ли обслуживать авто в Украине? Сколько стоит домашняя зарядка?
Именно такие ответы лучше всего получать не из рекламных буклетов, а в разговоре с теми, кто продает, заряжает, обслуживает и ежедневно эксплуатирует электромобили.
Украинский EV-рынок взрослеет
- “Электроспектива” хорошо показывает, что электромобильность в Украине уже перешла в новый этап. Раньше главным драйвером были более дешевые подержанные электромобили из-за рубежа. Теперь рынок становится шире: появляется больше официальных моделей, растет количество зарядных операторов, бизнес переводит автопарки на электротягу, а государство постепенно вынуждено формировать правила для этого сегмента.
- Такие события нужны именно потому, что электромобиль - это уже не отдельная машина во дворе. Это часть большой системы, где автомобиль связан с зарядкой, энергетикой, городом, налогами, сервисом и цифровыми приложениями.
- И если раньше электромобильность в Украине часто развивалась “снизу” - благодаря энтузиастам, импортерам и сообществам, то теперь она постепенно переходит в формат индустрии. “Электроспектива” в UNIT.City как раз и показывает этот переход.