В Украине могут ввести налог на электромобили: что известно

В Украине могут ввести налог для владельцев электромобилей. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук в эфире Ранок.LIVE, объяснив инициативу необходимостью наполнения Дорожного фонда.

Электромобилей стало в разы больше

По словам депутата Камельчука, автопарк электрокаров в Украине вырос более чем в 10 раз - с примерно 20 тысяч до почти 300 тысяч автомобилей.

Такой стремительный рост создает новые вызовы для государства, ведь электромобили фактически не платят часть налогов, которые традиционно заложены в стоимость топлива.

В чем проблема для бюджета

Сегодня водители бензиновых и дизельных авто фактически финансируют ремонт дорог через акцизы на топливо.

Зато владельцы электромобилей этих платежей не осуществляют, хотя пользуются той же дорожной инфраструктурой.

Именно это, по словам Камельчука, создает дисбаланс в системе финансирования дорог.

Куда могут пойти деньги

Речь идет о возможном направлении нового налога в Дорожный фонд.

Идея заключается в том, чтобы частично компенсировать потери бюджета от уменьшения потребления традиционного топлива и обеспечить стабильное финансирование дорожной инфраструктуры.

Повлияет ли это на популярность электрокаров

Пока речь идет только об инициативе, без конкретных ставок или механизмов.

Впрочем, появление такого налога может повлиять на рынок электромобилей, который и так переживает изменения после возвращения НДС в 2026 году.

С другой стороны, даже с дополнительными платежами электрокары могут оставаться более выгодными в эксплуатации по сравнению с авто на бензине или дизеле.

Вывод

Электромобили перестают быть "налоговым исключением" и постепенно интегрируются в общую систему финансирования дорог. Главное – чтобы нардепы не сделали этот экологически чистый вид транспорта менее выгодным, чем старые авто, которые отравляют атмосферу.