В Киеве показали новый BMW iX3: презентация с космическим шоу

Премьера BMW iX3 нового поколения стала одним из самых громких автомобильных событий года в Украине: презентация модели состоялась в киевском UNIT City, где для гостей создали масштабную иммерсивную студию с большими экранами, визуальными эффектами, планетами и звездным небом.

В то же время в салонах BMW в Украине уже начались продажи нового электрического кроссовера iX3 50 xDrive с запасом хода до 805 км и зарядкой мощностью до 400 кВт, сообщает Авто24

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Презентация нового BMW iX3 в UNIT City больше напоминала не классический дилерский показ, а технологическое шоу. Для события создали огромную студию, в которой автомобиль стал главным героем. Вокруг - иммерсивные экраны, космические визуальные эффекты, планеты, звездное небо и световая режиссура.

На событие пригласили сотни предпринимателей, партнеров бренда и гостей. В таком формате BMW показывала не только новую модель, но и новую эпоху марки. Ведь iX3 поколения NA5 - это первый серийный SUV новой платформы Neue Klasse, которая должна стать основой для следующих электрических BMW.

Во время шоу публике показали сразу три BMW iX3 в разных цветах. Такой формат позволил увидеть, как новый дизайн работает не на картинках, а в пространстве: с различным освещением, на большой сцене и рядом с живой аудиторией.

Шоу приехало из Мюнхена

Этот формат презентации не придумывали специально только для Киева. Подобное шоу впервые показали в Мюнхене, после чего концепция начала путешествовать по миру. Украинская премьера стала частью глобального запуска нового BMW iX3.

Интересно, что похожий формат презентаций планируют показать и в других украинских городах. То есть BMW делает из дебюта iX3 не одно закрытое событие в столице, а серию имиджевых показов, которые должны донести главную идею модели: это уже не просто очередной электрокроссовер, а начало нового дизайнерского и технологического цикла бренда.



Что известно о BMW iX3 50 xDrive

Новый BMW iX3 50 xDrive имеет два электромотора и полный привод. Суммарная мощность составляет 469 л.с., а максимальная скорость ограничена на уровне 210 км/ч. Первую “сотню” электрокроссовер набирает за 4,9 секунды.

Впрочем, главная роль этой машины не только в мощности. BMW iX3 является первым крупным серийным носителем новой электрической архитектуры марки. Официально BMW акцентирует на запасе хода до 805 км, зарядке мощностью до 400 кВт, новом BMW Panoramic iDrive и системе BMW Heart of Joy, которая отвечает за интегрированное управление динамикой, эффективностью и работой электроники.

Иначе говоря, iX3 - это не просто преемник предыдущего электрического кроссовера. Это демонстрация того, какими станут новые BMW ближайших лет: с другим интерфейсом, новой электронной архитектурой, более быстрой зарядкой и более “цифровым” ощущением за рулем.

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Сколько стоит новый BMW iX3 в Украине

Стартовая цена BMW iX3 50 xDrive в Украине - от 3 582 117 грн. Для модели с мощностью 469 л.с., полным приводом и запасом хода до 805 км это ставит новинку в верхнюю часть сегмента премиальных электрических SUV.

Цена важна еще и потому, что iX3 фактически открывает для BMW новую главу в Украине. Это не электрическая версия уже знакомой модели с минимальными изменениями, а самостоятельный продукт новой генерации. Поэтому покупатель платит не только за кроссовер, но и за первый доступ к новой философии BMW.

На европейском рынке модель также позиционируется как технологический флагман среди электрических SUV среднего класса. Например, в Германии стартовая цена BMW iX3 упоминалась на уровне 68 900 евро, а с дополнительными опциями автомобиль легко переходит в зону более 80 000 евро.

Почему премьера BMW iX3 важна для бренда и фанатов марки