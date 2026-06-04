У Києві показали новий BMW iX3: презентація з космічним шоу

Премʼєра BMW iX3 нового покоління стала однією з найгучніших автомобільних подій року в Україні: презентація моделі відбулася у київському UNIT City, де для гостей створили масштабну імерсивну студію з великими екранами, візуальними ефектами, планетами та зоряним небом.

Водночас у салонах BMW в Україні вже розпочалися продажі нового електричного кросовера iX3 50 xDrive з запасом ходу до 805 км та заряджанням потужністю до 400 кВт, повідомляє Авто24

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BMW привезла у Київ не просто авто, а цілу виставу

Презентація нового BMW iX3 у UNIT City більше нагадувала не класичний дилерський показ, а технологічне шоу. Для події створили величезну студію, в якій автомобіль став головним героєм. Навколо — імерсивні екрани, космічні візуальні ефекти, планети, зоряне небо і світлова режисура.

На подію запросили сотні підприємців, партнерів бренду та гостей. У такому форматі BMW показувала не лише нову модель, а й нову епоху марки. Адже iX3 покоління NA5 — це перший серійний SUV нової платформи Neue Klasse, яка має стати основою для наступних електричних BMW.

Під час шоу публіці показали одразу три BMW iX3 у різних кольорах. Такий формат дозволив побачити, як новий дизайн працює не на картинках, а у просторі: з різним освітленням, на великій сцені й поруч із живою аудиторією.

Шоу приїхало з Мюнхена

Цей формат презентації не вигадували спеціально лише для Києва. Подібне шоу вперше показали у Мюнхені, після чого концепція почала подорожувати світом. Українська прем’єра стала частиною глобального запуску нового BMW iX3.

Цікаво, що схожий формат презентацій планують показати й в інших українських містах. Тобто BMW робить з дебюту iX3 не одну закриту подію у столиці, а серію іміджевих показів, які мають донести головну ідею моделі: це вже не просто черговий електрокросовер, а початок нового дизайнерського й технологічного циклу бренду.



Що відомо про BMW iX3 50 xDrive

Новий BMW iX3 50 xDrive має два електромотори та повний привід. Сумарна потужність становить 469 к.с., а максимальна швидкість обмежена на рівні 210 км/год. Першу “сотню” електрокросовер набирає за 4,9 секунди.

Втім, головна роль цієї машини не лише у потужності. BMW iX3 є першим великим серійним носієм нової електричної архітектури марки. Офіційно BMW акцентує на запасі ходу до 805 км, заряджанні потужністю до 400 кВт, новому BMW Panoramic iDrive та системі BMW Heart of Joy, яка відповідає за інтегроване керування динамікою, ефективністю та роботою електроніки.

Інакше кажучи, iX3 — це не просто наступник попереднього електричного кросовера. Це демонстрація того, якими стануть нові BMW найближчих років: з іншим інтерфейсом, новою електронною архітектурою, швидшим заряджанням і більш “цифровим” відчуттям за кермом.

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Скільки коштує новий BMW iX3 в Україні

Стартова ціна BMW iX3 50 xDrive в Україні — від 3 582 117 грн. Для моделі з потужністю 469 к.с., повним приводом і запасом ходу до 805 км це ставить новинку у верхню частину сегмента преміальних електричних SUV.

Ціна важлива ще й тому, що iX3 фактично відкриває для BMW нову главу в Україні. Це не електрична версія вже знайомої моделі з мінімальними змінами, а самостійний продукт нової генерації. Тому покупець платить не лише за кросовер, а й за перший доступ до нової філософії BMW.

На європейському ринку модель також позиціонується як технологічний флагман серед електричних SUV середнього класу. Наприклад, у Німеччині стартова ціна BMW iX3 згадувалась на рівні 68 900 євро, а з додатковими опціями автомобіль легко переходить у зону понад 80 000 євро.

Чому прем’єра BMW iX3 важлива для бренду та фанатів марки