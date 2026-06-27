Парижский автосалон 2026 года состоится в октябре: сколько стоит вход

Парижский автосалон 2026 года, или Mondial de l’Auto, открыл продажу билетов на свою 91-ю выставку, сообщает официальный сайт мероприятия. Мероприятие пройдет с 12 по 18 октября в Paris Expo Porte de Versailles и соберет автопроизводителей, поставщиков комплектующих, компании из сферы мобильности и автомобильных энтузиастов.

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Автосалон возвращается под лозунгом Let’s Celebrate

Лозунг Парижского автосалона этого года — « “» Let’s Celebrate!”. Организаторы позиционируют выставку не просто как площадку для премьер, а как крупное автомобильное событие для всех участников индустрии и широкой публики.

Официальный постер 2026 года построен вокруг образа стеклянного автомобиля. По замыслу организаторов, он символизирует открытость автоиндустрии к будущему, технологиям и инновациям.

Для европейского авторынка Парижский автосалон остается одной из ключевых площадок.

Именно здесь производители часто демонстрируют новые серийные модели, концепты, электромобили, гибриды и технологии мобильности будущего.

Сколько стоят билеты

Продажа билетов на Mondial de l’Auto 2026 уже открыта. В будние дни, со вторника по пятницу, полный билет для взрослых стоит 20 евро.

Вечерний билет на пятницу и субботу оценивается в 17 евро. В выходные дни стандартная цена для взрослых осталась на уровне 22 евро.

Детский билет для посетителей в возрасте от 7 до 17 лет стоит 13 евро. Такую же цену установили для людей с инвалидностью и маломобильных посетителей.

Новинка этого года — студенческий билет за 13 евро. Он будет действовать ежедневно, а не только в отдельные дни недели.

Когда будет работать выставка

Во вторник, среду и четверг автосалон будет открыт с 9:30 до 20:00. В пятницу и субботу выставка будет работать дольше — с 9:00 до 22:00. Это удобно для тех, кто хочет посетить автосалон после работы или провести там целый день.

В воскресенье, 18 октября, последний день работы автосалона продлится с 9:00 до 18:30.

Отдельно предусмотрен день для прессы. Он состоится в понедельник, 12 октября 2026 года. Именно в этот день обычно проходят главные презентации и первые официальные показы новинок.

Почему это важно для автомобильного мира

Парижский автосалон — одна из старейших автомобильных выставок мира. Его история началась ещё в 1898 году, а само мероприятие проходит раз в два года.

После нескольких сложных лет для международных автосалонов Париж пытается вернуть себе статус крупной европейской площадки. В 2024 году выставку посетили 508 тысяч человек, в ней приняли участие 48 автопроизводителей и 158 экспонентов, а событие освещали более 4000 журналистов.

Для производителей это возможность показать новые модели и технологии. Для посетителей — шанс увидеть будущие автомобили вживую, а не только на экране смартфона. Для украинских автомобилистов

Парижский автосалон также интересен, ведь многие европейские премьеры впоследствии попадают и на наш рынок — официально или в качестве импортных автомобилей из ЕС.

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Кто организует Paris Motor Show 2026

Организаторами Парижского автосалона 2026 года являются PFA и Hopscotch Congrès, которые сотрудничают в рамках этого мероприятия с 2019 года.

PFA представляет французскую автомобильную индустрию и объединяет производителей, поставщиков и компании сектора. Hopscotch отвечает за коммуникационное и событийное направление.

Вместе они позиционируют Mondial de l’Auto 2026 как мероприятие, призванное объединить традиционных автопроизводителей, новых игроков отрасли, технологические компании и автомобильную культуру.