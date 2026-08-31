Пасажирський екран в салоні виявився нікому не потрібним: статистика

Автовиробники продовжують збільшувати кількість електроніки в автомобілях, встановлюючи великі інформаційно-розважальні дисплеї, цифрові панелі приладів та складні системи допомоги водієві. Водночас результати нового дослідження JD Power свідчать, що власники далеко не завжди оцінюють найбільш помітні технології найвище, пише Carscoops.

У межах 2026 US Tech Experience Index компанія опитала 68 084 власників нових автомобілів 2026 модельного року після перших 90 днів експлуатації. Дослідники оцінили 40 автомобільних технологій, пов'язаних із комфортом і зручністю, підключенням, допомогою водієві, електромобілями та інтелектуальними функціями.

Найвищий рівень задоволеності забезпечила технологія розумного запалювання, яка автоматично запускає та зупиняє автомобіль без необхідності діставати ключ. На неї припадало лише 2,4 проблеми на 100 автомобілів. Високі оцінки також отримав розумний клімат-контроль. Обидві функції мають спільну рису: вони не привертають особливої уваги, але спрощують повсякденне користування автомобілем.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Технології, які клієнти цінують найбільше, часто ледве помічають, бо вони просто працюють", – зазначив Дорон Хікрі з JD Power.

Пасажирські дисплеї виявилися майже непотрібними

Одним із найяскравіших прикладів розриву між задумом автовиробників та реальним використанням стали окремі екрани для переднього пасажира. За даними дослідження, на пасажирські дисплеї припадало 21,3 проблеми на 100 автомобілів. При цьому 35% власників автомобілів, обладнаних такою технологією, заявили, що жодного разу не користувалися нею.

Лише 6% опитаних повідомили, що використовують пасажирський екран під час кожної поїздки. Це ставить під питання доцільність встановлення таких систем, особливо якщо вони пропонуються як дороге додаткове обладнання. Технологія може виглядати ефектно під час презентації нового автомобіля, але в реальному житті власники далеко не завжди знаходять їй застосування.

Складніші системи допомоги водієві не завжди кращі

Схожа ситуація спостерігається і з сучасними системами допомоги водієві. Більш технологічна система не обов'язково забезпечує вищий рівень задоволеності власника. Традиційні системи допомоги водієві 2-го рівня, які вимагають постійного утримання рук на кермі, отримали кращі оцінки за продуктивністю та загальним враженням, ніж сучасніші системи рівня 2+ з можливістю руху без рук.

При цьому hands-free системи фактично мали трохи менше зареєстрованих проблем. Це свідчить про те, що на сприйняття технології впливає не лише її технічна складність, а й те, наскільки зручною та зрозумілою вона є в повсякденному використанні.

Cadillac та Hyundai очолили рейтинги

Попри загальну тенденцію до обережного ставлення власників до складних технологій, окремі бренди показали високі результати. Серед преміальних марок перше місце в рейтингу технологічних інновацій посів Cadillac із результатом 641 бал зі 1000 можливих. Другим став Genesis із 559 балами, а третім – BMW із 524 балами.

У категорії масового ринку переміг Hyundai, який очолює цей рейтинг уже сьомий рік поспіль. Бренд набрав 524 бали. GMC та Kia розділили друге місце з результатом 470 балів. Окремі технології також отримали нагороди. Серед них – дзеркала з камерами, камери контролю сліпих зон, цифрові ключі, системи керування однією педаллю та планувальники заряджання електромобілів.

Власники хочуть простих технологій