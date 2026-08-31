Пассажирский экран в салоне оказался никому не нужен: статистика

Автопроизводители продолжают увеличивать количество электроники в автомобилях, устанавливая большие информационно-развлекательные дисплеи, цифровые приборные панели и сложные системы помощи водителю. В то же время, результаты нового исследования JD Power свидетельствуют, что владельцы далеко не всегда оценивают наиболее заметные технологии наивысшее, пишет Carscoops.

В пределах 2026 US Tech Experience Index компания опросил 68 084 владельцев новых автомобилей 2026 модельного года после первых 90 дней эксплуатации. Исследователи оценили 40 автомобильных технологий, связанных с комфортом и удобством, подключением, помощью водителю, электромобилям и интеллектуальным функциям.

Высочайший уровень удовлетворенности обеспечила технология разумного зажигания, которая автоматически запускает и останавливает автомобиль без необходимости доставать ключ. На нее приходилось всего 2,4 проблемы на 100 автомобилей. Высокие оценки также получил разумный климат-контроль. Обе функции имеют общую черту: они не привлекают особого внимания, но упрощают повседневное использование автомобиля.

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"Технологии, которые клиенты ценят больше всего, часто едва замечают, потому что они просто работают",– отметил Дорон Хикри из JD Power.

Пассажирские дисплеи оказались почти ненужными

Одним из ярких примеров разрыва между замыслом автопроизводителей и реальным использованием стали отдельные экраны для переднего пассажира. По данным исследования, на пассажирские дисплеи приходилось 21,3 проблемы на 100 автомобилей. При этом 35% владельцев автомобилей, оборудованных такой технологией, заявили, что ни разу не воспользовались ею.

Только 6% опрошенных сообщили, что используют пассажирский экран во время каждой поездки. Это ставит под вопрос целесообразность установки таких систем, особенно если они предлагаются как дорогостоящее дополнительное оборудование. Технология может выглядеть эффектно при презентации нового автомобиля, но в реальной жизни владельцы далеко не всегда находят ей применение.

Сложные системы помощи водителю не всегда лучше

Похожая ситуация наблюдается и с современными системами помощи водителю. Более технологичная система не обязательно обеспечивает более высокий уровень удовлетворенности владельца. Традиционные системы помощи водителю 2-го уровня, требующие постоянного удержания рук на руле, получили лучшие оценки по производительности и общему впечатлению, чем современные системы уровня 2+ с возможностью движения без рук.

При этом hands-free системы фактически имели несколько меньше зарегистрированных проблем. Это свидетельствует о том, что на восприятие технологии влияет не только ее техническая сложность, но и то, насколько удобна и понятна она в повседневном использовании.

Cadillac и Hyundai возглавили рейтинги

Несмотря на общую тенденцию к осторожному отношению владельцев к сложным технологиям, отдельные бренды показали высокие результаты. Среди премиальных марок первое место в рейтинге технологических инноваций занял Cadillac с результатом 641 балл из 1000 возможных. Вторым стал Genesis с 559 баллами, а третьим – BMW с 524 баллами.

В категории массового рынка победил Hyundai, возглавляющий этот рейтинг уже седьмой год подряд. Бренд набрал 524 балла. GMC и Kia разделили второе место с результатом 470 баллов. Отдельные технологии получили награды. Среди них – зеркала с камерами, камеры контроля слепых зон, цифровые ключи, системы управления одной педалью и планировщики зарядки электромобилей.

Владельцы хотят простых технологий