Mercedes-Benz признает чрезмерное увлечение экранами, но не хочет их заменять

ФОТО: Mercedes-Benz|
Интерьер Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric
Немецкий бренд являлся одним из главных новаторов в цифровизации интерьеров, внедрив комплексные дисплейные системы MBUX Hyperscreen и Superscreen, занимающие почти всю ширину передней панели. Однако полный отказ от тактильных элементов управления вызвал критику со стороны покупателей, что вынудило компанию пересмотреть свой подход к разработке интерфейсов.
Салон нового Mercedes-Benz GLA
Возврат аналоговых элементов управления и будущее дисплеев
Глава компании отметил в интервью Autocar, что разработка новых интерфейсов Mercedes-Benz ориентирована на максимальную интуитивность, однако физические кнопки должны вернуться туда, где их использование наиболее целесообразно и безопасно. Автопроизводитель уже вернул классические механические элементы управления на рулевое колесо в своих новых моделях и планирует продолжать этот тренд.
В то же время Ола Каллениус подчеркнул, что возврат кнопок не означает отказа от больших цифровых панелей. Речь идет о гармоничном сосуществовании двух подходов, а не о полной замене дисплеев аналоговыми тумблерами. По мнению руководителя, отрасль достигла минимума по количеству тактильных органов управления, однако пик размеров и количества экранов в салонах автомобилей еще не пройден.
Общеотраслевой тренд и результаты исследований безопасности
- Смена подхода к оформлению салона наблюдается и среди других мировых брендов. Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья ранее признал, что сенсорные элементы получили массовое распространение из-за дешевизны в производстве – их себестоимость примерно на 50% ниже механических кнопок.
- Сейчас Ferrari, а также компании Hyundai да Volkswagen активно восстанавливают классические переключатели в новых поколениях своих моделей.
- Однако наличие физических кнопок сама по себе не гарантирует идеальной эргономики.
- Недавние испытания в Швеции относительно уровня отвлечения внимания водителя показали противоречивые результаты. Кроссовер Mazda CX-60 с большим количеством аналоговых кнопок потребовал больше времени на выполнение базовых настроек, чем Tesla Model Y с сенсорным управлением. В то же время, Mercedes-CLA показал слабые результаты быстрого доступа к функциям, тогда как лидером по скорости выполнения задач оказался Volvo XC60.