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Mercedes-Benz признает чрезмерное увлечение экранами, но не хочет их заменять

Генеральный директор концерна Mercedes-Benz Ола Каллениус признал, что автомобильная индустрия допустила ошибку, слишком агрессивно заменяя классические физические переключатели и кнопки сенсорными интерфейсами. По его словам, автопроизводители кое-где начали внедрять технологии ради самих технологий, отодвинув удобство клиентов на второй план.
Mercedes-Benz возвращает физические кнопки в салон, но не откажется от экранов: заявление руководства

ФОТО: Mercedes-Benz|

Интерьер Mercedes-Benz C 400 4MATIC electric

Данила Северенчук
logo3 августа, 17:30
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Немецкий бренд являлся одним из главных новаторов в цифровизации интерьеров, внедрив комплексные дисплейные системы MBUX Hyperscreen и Superscreen, занимающие почти всю ширину передней панели. Однако полный отказ от тактильных элементов управления вызвал критику со стороны покупателей, что вынудило компанию пересмотреть свой подход к разработке интерфейсов.

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Возврат аналоговых элементов управления и будущее дисплеев

Глава компании отметил в интервью Autocar, что разработка новых интерфейсов Mercedes-Benz ориентирована на максимальную интуитивность, однако физические кнопки должны вернуться туда, где их использование наиболее целесообразно и безопасно. Автопроизводитель уже вернул классические механические элементы управления на рулевое колесо в своих новых моделях и планирует продолжать этот тренд.

В то же время Ола Каллениус подчеркнул, что возврат кнопок не означает отказа от больших цифровых панелей. Речь идет о гармоничном сосуществовании двух подходов, а не о полной замене дисплеев аналоговыми тумблерами. По мнению руководителя, отрасль достигла минимума по количеству тактильных органов управления, однако пик размеров и количества экранов в салонах автомобилей еще не пройден.

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