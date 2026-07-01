Как выглядит базовый Hyundai IONIQ 3: отличия от топ-версии

Стандартная модель получила более сдержанный дизайн кузова, другие бамперы, легкосплавные диски меньшего размера и светлое оформление салона. Электромобиль разрабатывался с учетом специфики европейского рынка, требований местных клиентов и особенностей инфраструктуры.

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Особенности внешнего вида и кузова

Инженеры и дизайнеры компании описывают новый Hyundai IONIQ 3 как аэродинамический хэтчбек, сочетающий в себе визуальные и конструктивные решения хэтчбеков, фастбеков и кроссоверов. По сравнению с агрессивной версией N-Line автомобиль лишили выраженных отверстий и элементов черного декора. На узкой решетке радиатора сохранились фирменные разделенные светодиодные фары, состоящие из четырех точек.

В профиль новинки добавлены наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова. В зависимости от выбранной комплектации на автомобиль устанавливаются колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов, тогда как версия N-Line комплектуется 19-дюймовыми колесами. В задней части кузова обычный хэтчбек отличается уменьшенным спойлером на двойном лобовом стекле и менее заметным диффузором на бампере, лишенным боковых ребер.

Обновленный интерьер и цифровые технологии

В салоне ключевой акцент сделан на уюте, комфорте и высоком качестве восприятия материалов. Контрастную черно-красную тему оформления N-Line здесь заменили на значительно более светлые и спокойные оттенки.

В салоне Hyundai Ioniq 3 дебютирует новая информационно-развлекательная система Pleos Connect, созданная на базе операционной системы Android. Ранее эта технология появилась на обновленном флагманском седане Grandeur в Южной Корее, а теперь адаптирована для европейского рынка.

Клиентам предложат сенсорные мультимедийные экраны диагональю 12,9 или 14,6 дюйма, которые работают в паре с тонкой цифровой приборной панелью. На момент старта продаж фирменный магазин Pleos App Market будет поддерживать 30 сторонних приложений, а к концу года их количество увеличится. Кроме того, электромобиль получил голосового помощника Gleo AI, способного поддерживать естественный диалог с пассажирами.

Технические характеристики

В основе Hyundai IONIQ 3 лежит 400-вольтовая архитектура E-GMP, которая также используется в моделях Kia EV3 и EV4. На начальном этапе продаж новинка будет доступна в двух модификациях с одним электродвигателем и задним приводом:

Standard оснащается аккумуляторной батареей емкостью 42,2 кВт·ч и двигателем мощностью 108 кВт (144 л.с.). Запас хода по европейскому циклу WLTP составляет 344 километра.

оснащается аккумуляторной батареей емкостью 42,2 кВт·ч и двигателем мощностью 108 кВт (144 л.с.). Запас хода по европейскому циклу WLTP составляет 344 километра. Long Range: оснащена более емкой батареей на 61 кВт·ч и электродвигателем мощностью 100 кВт (133 к.с.). Благодаря такой конфигурации запас хода на одном заряде увеличивается до 496 километров.

Сроки выхода на рынок